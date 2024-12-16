У ВАКС відповіли, скільки клопотань опрацювали за рік з моменту запуску системи іКейс

ВАКС розпочав приймати електронні клопотання через інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування іКейс.

Ілюстративне зображення: radako.com.ua

Минулого року з 15 грудня Вищий антикорупційний суд розпочав приймати електронні клопотання через інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування – іКейс.

І перший вид клопотань, які отримував ВАКС, був про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи. Згодом, до суду почали надходити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та про огляд житла чи іншого володіння особи.

Так, за інформацією суду, упродовж 2024 року (дані станом з 1 січня – 13 грудня 2024 року) через систему іКейс опрацьовано понад 2 000 клопотань. З них:

понад 1350 клопотань про проведення обшуку;

близько 700 клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що Служба дисциплінарних інспекторів розпочне свою діяльність 23 грудня.

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