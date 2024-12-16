Міжнародні пенсії — у ПФУ нагадали, кому необхідно пройти ідентифікацію

Декому з пенсіонерів за кордоном необхідно надати Пенсійному фонду документ про перебування в живих — для подальшого отримання виплат на банківський рахунок.

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В Пенсійному фонді України нагадали, що українські пенсіонери, які проживають за кордоном, мають виконувати певні вимоги для отримання пенсійних виплат.

Україна уклала низку міжнародних договорів з питань соціального (пенсійного) забезпечення, якими регулюється, зокрема, порядок виплати пенсій громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон.

За пропорційним принципом укладено договори з Королівством Іспанія, Латвійською Республікою, Словацькою Республікою, Литовською Республікою, Чеською Республікою, Республікою Болгарія, Португальською Республікою, Естонською Республікою, Республікою Польща.

Це значить, що кожна з цих держав призначає та виплачує пенсію за страховий стаж, набутий на своїй території.

Страховий стаж, отриманий на території іншої договірної держави, враховується лише для визначення права на пенсію.

Виплата таких пенсій здійснюється щоквартально шляхом переказу на особові рахунки пенсіонерів, відкриті в банках країн проживання, або через компетентний орган договірної держави.

Пенсіонери, які отримують пенсійну виплату через компетентний орган договірної держави, проходять ідентифікацію в цих органах. А пенсіонерам, які одержують виплату на банківський рахунок та проживають у Королівстві Іспанії, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Республіці Болгарія, Португальській Республіці, Республіці Польща, потрібно щороку до 31 грудня надсилати до Пенсійного фонду України заповнений і офіційно засвідчений документ «Підтвердження факту, що особа є живою».

Зразки заяв про підтвердження знаходження особи в живих розміщено на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням.

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