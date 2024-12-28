28 декабря – какой сегодня праздник и главные события

28 декабря в Украине и мире празднуют Международный день кино.

Фото: shutterstock.com

В субботу, 28 декабря, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

28 декабря в Украине и мире празднуют Международный день кино. Эта дата имеет особое значение, ведь именно 28 декабря 1895 в Париже братья Люмьер впервые публично продемонстрировали «синематограф» — устройство для показа движущихся изображений. Это событие считается началом кинематографа как искусства и промышленности. Событие вызвало огромный интерес и стало прорывом в развлечениях, начав развитие кинематографа во всем мире. Международный день кино отмечает достижения и влияние кинематографа как формы искусства, культурного феномена и мощного инструмента коммуникации. Кино способно объединять людей, рассказывать истории, передавать эмоции и способствовать пониманию разных культур.

Также 28 декабря День загрузок. Это неофициальный праздник, отмечаемый энтузиастами цифрового мира, в том числе разработчиками, пользователями программного обеспечения и поклонниками технологий. Конкретной официальной даты этот праздник не имеет, но часто его связывают с важными событиями в истории цифровых технологий, например, с запуском популярных продуктов или обновлений.

Какой сегодня церковный праздник

28 декабря в церковном календаре – день памяти святых 2000 мучеников сожженных в Никодимии. Они были христианскими священниками, девами и мирянами, которые были замучены и сожжены заживо 320 года в период гонений на христиан в Римской империи. Их мученичество стало одним из величайших массовых убийств христиан в то время.

Календарь важных событий за 28 декабря

1065 год — в Лондоне основывают Вестминстерское аббатство — место коронации английских монархов;

1869 год — американец Уильям Финли Сэмпл из штата Огайо получает патент на жевательную резинку;

1895 год — в парижском «Гран-кафе» братья Огюст и Луи Люмьер проводят первый коммерческий сеанс просмотра фильма, снятого с помощью своего изобретения;

1908 год — на юге Италии происходит крупнейшее из документально зафиксированных в Европе землетрясений — по разным данным погибло 160-250 тысяч человек;

1942 год — в ходе Второй мировой войны японская авиация начинает бомбардировку города Калькутта (Индия);

1973 год — в Париже печатают «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына — литературное исследование репрессивной системы Советского Союза за период 1918 — 1956 годов;

1983 год — создают Шацкий национальный природный парк;

1987 год — 76-летняя киприотка Кивели Папаиоанноу застревает в лифте магазина, пробыв там до 2 января (мировой рекорд продолжительности пребывания в лифтах), питался он купленными продуктами;

1991 год — независимость Украины признают Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония;

1999 год — в Туркменистане принимают закон, согласно которому Сапармурат Ниязов становится пожизненным президентом страны;

2014 год — завершается операция Международных сил содействия безопасности (ISAF).

Эта дата имеет особое значение, ведь именно 28 декабря 1895 в Париже братья Люмьер впервые публично продемонстрировали «синематограф» — устройство для показа движущихся изображений. Это событие считается началом кинематографа как искусства и промышленности. Событие вызвало огромный интерес и стало прорывом в развлечениях, начав развитие кинематографа во всем мире. Международный день кино отмечает достижения и влияние кинематографа как формы искусства, культурного феномена и мощного инструмента коммуникации. Кино способно объединять людей, рассказывать истории, передавать эмоции и способствовать пониманию разных культур.

Также 28 декабря День загрузок. Это неофициальный праздник, отмечаемый энтузиастами цифрового мира, в том числе разработчиками, пользователями программного обеспечения и поклонниками технологий. Конкретной официальной даты этот праздник не имеет, но часто его связывают с важными событиями в истории цифровых технологий, например, с запуском популярных продуктов или обновлений.

Какой сегодня церковный праздник

28 декабря в церковном календаре – день памяти святых 2000 мучеников сожженных в Никодимии. Они были христианскими священниками, девами и мирянами, которые были замучены и сожжены заживо 320 года в период гонений на христиан в Римской империи. Их мученичество стало одним из величайших массовых убийств христиан в то время.

Календарь важных событий за 28 декабря

1065 год — в Лондоне основывают Вестминстерское аббатство — место коронации английских монархов;

1869 год — американец Уильям Финли Сэмпл из штата Огайо получает патент на жевательную резинку;

1895 год — в парижском «Гран-кафе» братья Огюст и Луи Люмьер проводят первый коммерческий сеанс просмотра фильма, снятого с помощью своего изобретения;

1908 год — на юге Италии происходит крупнейшее из документально зафиксированных в Европе землетрясений — по разным данным погибло 160-250 тысяч человек;

1942 год — в ходе Второй мировой войны японская авиация начинает бомбардировку города Калькутта (Индия);

1973 год — в Париже печатают «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына — литературное исследование репрессивной системы Советского Союза за период 1918 — 1956 годов;

1983 год — создают Шацкий национальный природный парк;

1987 год — 76-летняя киприотка Кивели Папаиоанноу застревает в лифте магазина, пробыв там до 2 января (мировой рекорд продолжительности пребывания в лифтах), питался он купленными продуктами;

1991 год — независимость Украины признают Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония;

1999 год — в Туркменистане принимают закон, согласно которому Сапармурат Ниязов становится пожизненным президентом страны;

2014 год — завершается операция Международных сил содействия безопасности (ISAF).

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