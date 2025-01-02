2 января – какой сегодня праздник и главные события

2 января в Украине и мире празднуют день интроверта, а также день мотивации и вдохновения.

В четверг, 2 января, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

2 января в Украине и мире празднуют Кошачий Новый год. Это неофициальный и довольно милый праздник, посвященный нашим любимым пушистым друзьям. Его точная дата может изменяться в зависимости от того, кто и как его празднует. Чаще всего его отмечают фанаты кошек посредством веселых мероприятий или домашних торжеств. Идея праздника состоит в том, чтобы еще раз подчеркнуть любовь к кошкам и утешить их.

Также 2 января Всемирный день интроверта. Это отличная возможность обратить внимание на уникальные черты интровертов и их потребности в мире, где часто доминируют экстравертные стандарты. Идея отмечать этот день возникла в 2011 году благодаря немецкой писательнице и психологу Фелисити Майлзу. 2 января был выбран, потому что этот день идеально подходит для спокойствия и саморефлексии после праздничной суеты Нового года.

А еще 2 января День мотивации и вдохновения. Этот праздник призван вдохновить людей на достижение своих целей, начало новых проектов и развитие в разных сферах жизни. День мотивации и вдохновения основал Кевин Л. Макарти, американский мотивационный спикер, после трагических событий 11 сентября 2001 года. Он хотел создать день, который поможет людям найти в себе силы двигаться вперед, изменять свою жизнь к лучшему и поддерживать других в трудные времена.

Какой сегодня церковный праздник

2 января в церковном календаре – день памяти святого папы Сильвестра. Он был главой Римской Церкви от 314 до 335 года. Он известен своей ролью в обновлении христианства в Римской империи после периода гонений. Сильвестр был одним из первых пап, активно влиявших на политические дела и оказавших огромное влияние на развитие христианской доктрины. Он также многое внес в развитие литургии и церковного управления.

Календарь важных событий за 2 января

69 год – римскими легионами в Верхней Германии легат Авл Вителий провозглашен императором;

1649 год — проходит торжественный въезд гетмана Украины Богдана Хмельницкого в Киев;

1788 год — Джорджия становится 4-м штатом Соединенных Штатов Америки;

1839 год — Луи Дагер проводит первую фотографию Луны;

1870 год — начинается сооружение Бруклинского моста;

1936 год — ученые Владимир Зворыкин и Джордж Мортон демонстрируют электронную трубку, чувствительную к ультрафиолетовым и инфракрасным лучам и устройство, которое превращало лучи в поток электронов;

1944 год — первое боевое применение вертолетов: три машины конструктора Сикорского участвуют в сопровождении британского атлантического конвоя;

1992 год — Эквадор, Эфиопия, Лаос, Панама, Греция признают независимость Украины.

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