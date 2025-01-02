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2 січня – яке сьогодні свято та головні події

09:55, 2 січня 2025
2 січня в Україні і світі святкують день інтроверта та день мотивації і натхнення.
2 січня – яке сьогодні свято та головні події
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У четвер, 2 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

2 січня в Україні і світі святкують Котячий Новий рік. Це неофіційне і досить миле свято, присвячене нашим улюбленим пухнастим друзям. Його точна дата може змінюватися залежно від того, хто і як його святкує. Найчастіше його святкують фанати котів у вигляді веселих заходів чи домашніх урочистостей. Ідея свята полягає в тому, щоб ще раз підкреслити любов до котів і потішити їх.

Також 2 січня Всесвітній день інтроверта. Це чудова можливість звернути увагу на унікальні риси інтровертів і їхні потреби в світі, де часто домінують екстравертні стандарти. Ідея відзначати цей день виникла 2011 року завдяки німецькій письменниці та психологу Фелісіті Майлз. 2 січня було обрано, тому що цей день ідеально підходить для спокою та саморефлексії після святкової метушні Нового року.

А ще 2 січня День мотивації і натхнення. Це свято покликане надихнути людей на досягнення своїх цілей, початок нових проєктів і розвиток у різних сферах життя. День мотивації і натхнення започаткував Кевін Л. Макарті, американський мотиваційний спікер, після трагічних подій 11 вересня 2001 року. Він хотів створити день, який допоможе людям знайти в собі сили рухатися вперед, змінювати своє життя на краще і підтримувати інших у важкі часи.

Яке сьогодні церковне свято

2 січня в церковному календарі — день пам’яті святого папи Сильвестра. Вінбув головою Римської Церкви від 314 до 335 рік. Він відомий своєю ролью у відновленні християнства в Римській імперії після періоду гонінь. Сильвестр був одним із перших пап, які активно впливали на політичні справи та мали величезний вплив на розвиток християнської доктрини. Він також багато вніс у розвиток літургії та церковного управління.

Календар важливих подій за 2 січня

69 рік — римськими легіонами у Верхній Німеччині легат Авл Вітелій проголошений імператором;

1649 рік — відбувається урочистий в'їзд гетьмана України Богдана Хмельницького в Київ;

1788 рік — Джорджія стає 4-м штатом Сполучених Штатів Америки;

1839 рік — Луї Дагер проводить перше фотографування Місяця;

1870 рік — починається спорудження Бруклінського мосту;

1936 рік — науковці Володимир Зворикін та Джордж Мортон демонструють електронну трубку, чутливу до ультрафіолетових й інфрачервоних променів та пристрій, що перетворював промені в потік електронів;

1944 рік — перше бойове застосування гелікоптерів: три машини конструктора Сікорського беруть участь у супроводі британського атлантичного конвою;

1992 рік — Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама, Греція визнають незалежність України.

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