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555 новогодних елок в одном доме: семья из Германии установила новый мировой рекорд, фото

15:12, 5 декабря 2023
Чтобы нарядить 555 елок паре понадобилось около 108 000 новогодних шаров и 48 000 огоньков.
555 новогодних елок в одном доме: семья из Германии установила новый мировой рекорд, фото
Фото: Bild
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Супружеская пара из немецкого городка Ринтельн Сюзанна и Томас Джеромин установила мировой рекорд по количеству украшенных рождественских елок в одном доме, передает Bild.

Достижение семьи официально зафиксировал Институт рекордов Германии (RID) – в своем доме площадью 180 квадратных метров они установили 555 лесных красавиц.

В общей сложности им понадобилось около 108 000 новогодних шаров и 48 000 огоньков. В одной гостиной они вместили 89 деревьев. Иные были расположены в спальне, коридоре и даже в уборной комнате.

Фото: Bild

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