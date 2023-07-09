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Депутаты хотят снова разрешить пересматривать стоимость строительства или ремонтов за счет госбюджета: есть условия

16:00, 9 июля 2023
В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается изменять стоимость строительства и ремонтов, финансируемых государством и начатых во время карантина или военного положения
Депутаты хотят снова разрешить пересматривать стоимость строительства или ремонтов за счет госбюджета: есть условия
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Группа народных депутатов из фракции «Слуга народа» среди которых заместитель главы монобольшинства Андрей Мотовиловец и глава бюджетного комитета Роксолана Подласа зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9448 о внесении изменения в раздел Х "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках"  относительно изменения условий договора о закупке, которым предлагается предусмотреть возможность увеличения стоимости строительства и ремонта, которые финансируются за государственный счет и начаты во время карантина или в период военного положения.

Как отмечается в пояснительной записке, с начала существенно выросли цены на строительные материалы. В то же время законодательство запрещает изменять стоимость работ, в частности по строительству и ремонту, финансируемым за государственный счет. Законодательные изменения направлены на частичную отмену указанного запрета

Закопроектом предлагается внести изменения в закон «О публичных закупках» и установить, что во время карантина и военного положения цена договора о закупке работ по строительству и услугам по текущему ремонту (без изменения объема работ (услуг) и без изменения их качества) может изменяться в сторону увеличения при документального подтверждения экспертной организацией, которая имеет право на проведение экспертизы проекта строительства в соответствии с законодательством. Указанные изменения возможны, если договоры о строительстве и ремонте были заключены во время военного положения или карантина

В случае увеличения цены договора о закупке работ по строительству и услугам по текущему ремонту заказчик обнародует соответствующее уведомление в системе государственных закупок. Стоимость строительства/ремонта за государственные средства в случаях, определенных законом, может пересматриваться только один раз.

В то же время действие закона в случае принятия не будет распространяться на договоры, заключенные с компаниями РФ

Это уже не первая попытка пересматривать стоимость строительства и ремонта за государственные средства. Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в начале марта Верховная Рада отклонила законопроект об увеличении стоимости строительства или ремонтов за счет государственного бюджета.

Автор: Ярослав Конощук

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