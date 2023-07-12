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Судья пожаловался на детективов НАБУ, которые разгромили его кабинет, забрали телефон и личные деньги

07:20, 12 июля 2023
В Приморском райсуде Одессы считают, что в НАБУ изобрели новый способ давления на судей.
Судья пожаловался на детективов НАБУ, которые разгромили его кабинет, забрали телефон и личные деньги
Источник фото - ТУ ГСА в Одесской области
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Судья Приморского районного суда города Одессы Илья Лонский сообщил в Высший совет правосудия, Офис Генпрокурора и РСУ о действиях детективов НАБУ, которые, по мнению судьи, во время проведения следственных действий в суде действовали вопреки закону.

Как рассказал Илья Лонский, на днях в кабинет № 421, который занимает судья, и прямо в зал судебного заседания, где судья рассматривал уголовное дело, ворвались сотрудники НАБУ и полицейские из Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Судья подчеркнул, что представители правоохранительных ведомств во время проведения обыска вели себя не слишком корректно – кричали, выламывали двери, портили имущество и запугивали работников аппарата Приморского райсуда. Постановление следственного судьи о проведении обыска при этом сотрудники НАБУ не предоставили.

В ходе обыска Илья Лонский добровольно отдал представителям НАБУ принадлежащие ему лично $2 250.

Как сообщил судья в ВСП, указанные деньги являются его личным имуществом, а на купюрах отсутствовали соответствующие «коррупционные» маркировки.

Наличие долларов на рабочем месте судья объяснил тем, что у него нет в Одессе собственного жилья, а потому, опасаясь кражи, он хранит деньги либо при себе, либо на банковском счету.

Также, детективы НАБУ изъяли у судьи мобильный телефон, хотя судья добровольно предоставил доступ к его содержимому, и потребности в изъятии телефона, по словам судьи, не было.

Отдельно Илья Лонский добавил, что считает обыски в суде «заказным преследованием».

По мнению судьи, представители НАБУ не предоставили ему определение следственного судьи об обыске, поскольку не имели его вообще. Представители Бюро решили, что диспозиция ч. 3 ст. 233 (следователь, дознаватель, прокурор имеет право до постановления определения следственного судьи войти в жилье или другое владение лица только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении уголовного правонарушения) УПК, дает им право на неотложные действия.

Илья Лонский сообщил в Совет правосудия о своей «озабоченности в связи с позорным фактом создания препятствий в отправлении независимого и беспристрастного правосудия». 

Отметим, что Илья Лонский работает судьей недавно – на должность судьи Приморского районного суда города Одессы он был назначен 4 декабря 2020 года.

Автор Вячеслав Хрипун

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