МВФ согласовал подход, когда чиновникам не нужно декларировать недвижимость в аренде рыночной стоимостью менее 130 тысяч грн, - Анастасия Радина

Однако вопрос, как будут определять настоящую стоимость арендуемого объекта – еще нуждается в доработке, заявила Анастасия Радина.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 27 июля Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике одобрил к первому чтению внесенный день назад, 26 июля, новый законопроект 9543 о возобновлении декларирования.

Законопроект содержит определенные послабления для должностных лиц, в частности, можно будет не декларировать данные о владении или пользовании объектами недвижимости, которые стоят менее 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года (т.е. более 134 200 грн, по состоянию на 2023 год). Впрочем, как будет определяться реальная рыночная стоимость объекта и отсутствие занижения его стоимости пока неизвестно.

По словам председателя Комитета по антикоррупционной политике Анастасии Радиной, которая является соавтором этого проекта, данная норма по декларированию арендованного имущества была добавлена как компромиссная.

«Открою тайну: это решение возникло в переговорах с МВФ, согласовавшим такой подход.

Идея состоит в том, чтобы сфокусировать проверку состояния чиновников на выявлении существенной лжи, незаконного обогащения или необоснованных активов (в настоящее время даже административная ответственность за ложь в декларации начинается со 134 тыс. грн)

Важный момент: эта норма не должна стать «дырой» для недекларирования имущества в безвозмездном пользовании, ведь указать имущество нужно будет по рыночной стоимости пользования независимо от того, платит ли сам декларант. Как определять эту рыночную стоимость так, чтобы этим не смогли манипулировать для сокрытия имущества вообще вопрос для доработки.

Поэтому эту норму и ряд других норм будем усовершенствовать поправками ко второму чтению так, чтобы закрыть возможности для злоупотреблений недобропорядочными чиновниками», - подчеркнула Радина.

По ее словам, фракции и группы в парламенте согласились рассмотреть законопроект безотлагательно на ближайшем заседании.

«Что предлагается в тексте для первого чтения:

Чиновники (кроме военных и подобных должностей в секторе обороны) должны подать ранее не поданные декларации за 2021-2022 годы в течение 90 дней с момента вступления в силу закона. "Дырок" в периодах декларирования и проверок - не будет. Военные, должностные лица на оккупированных территориях или территориях ведения боевых действий – представляют декларацию только после увольнения, возвращения в ппд (кроме ротации), демобилизации, деоккупации территории и т.д. Восстанавливаются полномочия НАПК по проверке деклараций. Декларировать место жительства чиновника во время войны – нужно! Мы убрали контраверсионные нормы о недекларировании места жительства во время войны, которые обсуждались в предыдущих редакциях законопроекта. Убеждена, что без декларирования места жительства и подачи деклараций и проверки имели бы немного смысла даже с полным публичным доступом к декларациям. Ведь НАПК не смогло бы проверить баланс доходов/расходов на пользование недвижимостью. Публичный доступ к реестру деклараций должен быть возобновлен, но с ограничениями. Пока удалось достичь такого компромисса: из соображений безопасности предлагается ограничить доступ к информации о населенном пункте, где расположено имущество, а также об идентифицирующих данных третьих лиц, указанных в декларации. Однако подать эти данные декларанты будут, а НАПК и НАБУ/САП смогут их проверить.

Идеальный ли это компромисс? Нет.

Это ли шаг в правильном направлении по сравнению с предыдущими законодательными инициативами? Да.

Сознаю ли я, что общество требует открытия деклараций топ-чиновников в виде "как до войны"? Да. Буду убеждать коллег во втором чтении предусмотреть больше публичности.

В любом случае после завершения военного положения все сведения (кроме персональных данных, считавшихся конфиденциальными и до войны) будут открыты.

Заполнение декларации станет более удобным. Данные из других реестров будут "подтягиваться" в аккаунт декларанта, облегчая заполнение декларации. Вместе с тем декларант будет обязан проверить достоверность всех данных и добавить то, чего нет в реестрах.

В то же время в законопроект была добавлена компромиссная норма по декларированию арендованного имущества. Речь идет о том, что декларированию не будет подлежать объект с рыночной стоимостью пользования до 50 прожиточных минимумов (пока чуть меньше 130 000 грн) за все время пользования», - пояснила Анастасия Радина.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что чиновники, судьи и другие должностные лица, которые в 2022 – 2023 годах не подали электронную декларацию, должны подать ее не позднее 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона. Но есть некоторые исключения.

Автор: Наталья Мамченко

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