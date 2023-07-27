Верховная Рада приняла закон об отборе судей Конституционного Суда с участием международных экспертов

Парламент принял закон о новых правилах конкурса в Конституционный Суд Украины, в котором примут участие даже представители Венецианской комиссии.

Верховная Рада 27 июля приняла в целом закон о конкурсном отборе на должность судьи Конституционного Суда Украины (законопроект 9322). Он будет проводиться с участием Совещательной группы экспертов. Половину из этих экспертов составят делегированные международными организациями и Венецианской комиссией люди, которые будут иметь решающий голос при фильтрации кандидатов в КСУ.

Напомним, этот закон является одним из требований Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, и вокруг него долгое время шли дискуссии украинских властей с Венецианской комиссией.

Отже, якщо виходити з того тексту, який комітет рекомендував до другого читання, то суб’єкти призначення суддів КСУ, тобто, Президент, Верховна Рада та з’їзд суддів, невідкладно, але не пізніше 30 днів з дня набрання чинності законом оголосять про проведення конкурсного відбору на всі вакантні посади суддів КСУ.

На перехідний період, який триватиме 6 років, склад Дорадчої групи експертів, яка, власне, фільтруватиме кандидатів на крісло КСУ, буде формуватися та діяти з певними особливостями.

Президент України протягом 30 днів з дня набрання чинності законом призначає особу до першого складу Дорадчої групи експертів та обирає її заступника, про що видає указ.

Апарат ВР за поданням Комітету Верховної Ради з питань правової політики протягом 30 днів з дня набрання чинності Законом оприлюднює на офіційному веб-сайті Ради оголошення про початок прийняття пропозицій стосовно кандидатури до першого складу Дорадчої групи експертів та її заступника від депутатських фракцій (депутатських груп).

Рада суддів України протягом 30 днів з дня набрання чинності Законом призначає особу до першого складу Дорадчої групи експертів та обирає її заступника, про що приймає рішення.

МЗС протягом 10 днів з дня набрання чинності Законом звертається до Венеційської комісії для отримання пропозиції стосовно кандидатури члена до першого складу Дорадчої групи та його заступника, після чого передає отримані пропозиції Кабінету Міністрів.

МЗС спільно з Секретаріатом Кабміну протягом 15 днів з дня набрання чинності Законом формує перелік міжнародних організацій. Протягом 5 днів з дня складення відповідного переліку МЗС звертається до міжнародних організацій, включених до такого переліку, для отримання від них пропозицій стосовно кандидатур членів до першого складу Дорадчої групи експертів та їх заступників. Пропозиції передаються КМУ.

У разі якщо міжнародні організації протягом 30 днів з дня отримання відповідного звернення не надали свої пропозиції стосовно кандидатури членів до першого складу Дорадчої групи, їх заступників або запропонували недостатню їх кількість, додаткові пропозиції до першого складу Дорадчої групи може надати Венеційська комісія.

У разі якщо міжнародні організації запропонували сукупно кількість кандидатів у члени Дорадчої групи експертів та їх заступників, яка є більшою ніж дві особи, Кабінет Міністрів приймає рішення про призначення 2 кандидатів та обрання 2 заступників із наданих пропозицій.

Кабмін протягом 3 днів з дня отримання відповідних пропозицій до першого складу Дорадчої групи від Венеційської комісії та міжнародних організацій видає розпорядження про призначення осіб до першого складу Дорадчої групи та обрання їх заступників.

Венеційська комісія, міжнародні організації одночасно із пропозиціями до першого складу Дорадчої групи можуть надати список із пропозиціями заступників членів Дорадчої групи експертів. До списку включається один заступник на кожну посаду члена Дорадчої групи.

Правила роботи Дорадчої групи на перехідний період (6 років)

Якщо член Дорадчої групи експертів (ДГЕ), який має заступника, відведений (самовідведений), повноваження такого члена ДГЕ щодо розгляду питань та голосування за ухвалення рішення ДГЕ здійснює його заступник, який відведенню (самовідведенню) не підлягає.

Якщо повноваження члена ДГЕ, який має заступника, достроково припинено, за рішенням Дорадчої групи такий заступник призначається на відповідну вакантну посаду члена ДГЕ у межах строку повноважень такого члена.

Якщо всі заступники відмовилися від членства у Дорадчій групі експертів, МЗС звертається до Венеційської комісії, міжнародних організацій відповідно для отримання додаткових пропозицій.

Порядок ухвалення рішень Дорадчою групою

Протягом перехідного періоду і 6 років Дорадча група експертів ухвалює рішення щонайменше 4-ма голосами її членів, з яких принаймні 2 запропоновані міжнародними організаціями чи Венеційською комісією.

Якщо у зв’язку з однаковою кількістю голосів «за» і «проти» Дорадча група експертів не може ухвалити рішення, проводиться повторне голосування.

У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» під час повторного голосування голоси 3-х членів Дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Венеційською комісією, є вирішальними.

Кандидати до КСУ пройдуть спецперевірку

У Законі «Про правовий режим воєнного стану» встановлять, що стосовно осіб, які претендують на зайняття посади судді, судді КСУ, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, проводиться спеціальна перевірка відповідно до закону, а також перевірка, передбачена Законом «Про очищення влади».

Також у законі передбачать, що суддя Конституційного Суду може подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді КСУ щонайменше сім років.

Оскарження рішень Дорадчої групи експертів

Передбачається і порядок оскарження рішень ДГЕ.

Так, у ч. 4 статті 22 Кодексу адміністративного судочинства визначать, що Верховному Суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів призначення суддів Конституційного Суду України у процесі конкурсного відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, а також Дорадчої групи експертів щодо оцінювання таких кандидатів на посаду судді КСУ.

Рішення Дорадчої групи у процесі конкурсного відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду (про оцінювання кандидатів на посаду судді КСУ за критеріями високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності у сфері права) може бути оскаржене в судовому порядку та скасоване виключно з таких підстав:

1) склад Дорадчої групи, який ухвалив відповідне рішення, був неповноважним;

2) рішення не підписано будь-ким із складу членів Дорадчої групи, які брали участь у його ухваленні;

3) рішення не містить мотивів, з яких Дорадча група дійшла відповідних висновків.

Правила подання документів кандидатами

Кандидати до КСУ протягом 30 днів з дня оприлюднення оголошення про початок конкурсного відбору подають відповідно до конкурсної комісії, Апарату Верховної Ради України, Ради суддів України документи.

На підставі поданих документів конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України встановлюють відповідність осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, визначеним Конституцією України та цим Законом вимогам до Судді (щодо громадянства, володіння державною мовою, віку, освіти і стажу), після чого ухвалюють рішення про допуск або про відмову в допуску до конкурсного відбору.

Якщо кандидат відповідає вимогам, але не подав всіх необхідних документів, чи подав їх із помилками та неточностями, які не є підставою для відмови у допуску до конкурсного відбору, конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України надає такій особі додатковий строк для подачі та виправлення до 10 робочих днів. У разі неподання або невиправлення відповідних документів протягом наданого додаткового строку конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України, залежно від характеру та змісту таких документів, ухвалює стосовно такої особи рішення про допуск або відмову у допуску до конкурсного відбору.

Якщо до конкурсного відбору допущено менше двох осіб на одну вакантну посаду конкурсна комісія, Комітет, РСУ невідкладно, але не пізніше 20 днів, оголошують новий конкурсний відбір.

Окремо в Регламенті Верховної Ради встановлять наступну процедуру.

Приймання документів від кандидатів та їх розгляд комітетом

Апарат Верховної Ради протягом 30 днів з дня оприлюднення оголошення про початок конкурсного відбору приймає від претендентів документи та реєструє їх у хронологічному порядку надходження. Інформація про осіб, які претендують на участь у конкурсному відборі на посаду судді КСУ, разом із копіями поданих документів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховної Ради.

Кандидати на посаду судді КСУ подають документи в паперовій формі особисто або засобами поштового зв’язку.

Прийом документів, які подаються особисто, завершується в час закінчення робочого часу Апарату Верховної Ради. Апарат не має права відмовити у прийнятті документів з інших підстав, ніж закінчення зазначеного строку. Прийом документів, які подаються засобами поштового зв’язку, завершується Апаратом на п’ятий день після закінчення строку для прийняття таких документів.

Комітет ВР з питань правової політики протягом 20 днів з дня завершення строку розглядає подані документи. Комітет може звернутися до кандидатів із пропозицією протягом 10 робочих днів надати пояснення щодо поданих документів, якщо їх зміст є суперечливим. Неподання таких пояснень не перешкоджає розгляду документів.

На підставі поданих документів комітет встановлює відповідність кандидатів визначеним Конституцією України вимогам (щодо громадянства, володіння державною мовою, віку, освіти і стажу) та приймає обґрунтоване рішення про допуск або недопуск кандидатів до конкурсного відбору.

Кандидати запрошуються на засідання комітету. Неприбуття не перешкоджає розгляду їх документів.

Помилки і неточності, виявлені в поданих особою документах, якщо їх наявність не є перешкодою для розуміння змісту зазначених відомостей, не є підставою для відмови у допуску до конкурсного відбору.

Стосовно осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, але не відповідають визначеним Конституцією вимогам, комітет приймає обґрунтоване рішення про відмову у допуску до конкурсного відбору.

Якщо особа, яка виявила намір обійняти посаду судді КСУ, відповідає визначеним Конституцією та законом вимогам, але не подала всі необхідні документи, чи подала їх із помилками та неточностями, які не є підставою для відмови у допуску до конкурсного відбору, комітет надає такій особі додатковий строк для подачі та виправлення, який не може перевищувати 10 робочих днів. У разі неподання або невиправлення відповідних документів протягом наданого додаткового строку комітет, залежно від характеру та змісту таких документів, ухвалює стосовно такої особи рішення про допуск або відмову у допуску до конкурсного відбору.

Якщо кількість допущених до конкурсного відбору осіб становить менше двох на одну вакантну посаду, на таку вакантну посаду оголошується новий конкурсний відбір.

Правила голосування за кандидатів до КСУ у Верховній Раді

Для визначення рейтингу кандидатів до КСУ Верховна Рада проводить відкрито рейтингове голосування окремо стосовно кожного кандидата, який включений Дорадчою групою експертів до списку оцінених кандидатів та отримав від Дорадчої групи експертів 6 голосів «за».

Якщо жоден кандидат не отримав таку кількість голосів, голосування проводиться стосовно тих кандидатів, які отримали від Дорадчої групи експертів на один голос менше.

Голосування за призначення на посаду судді КСУ здійснюється Верховною Радою стосовно того кандидата, який за підсумками рейтингового голосування отримав найбільшу кількість голосів народних депутатів.

Якщо лише один кандидат отримав від Дорадчої групи експертів 6 голосів «за», Верховна Рада відразу проводить стосовно такого кандидата голосування за призначення на посаду судді Конституційного Суду.

Якщо за результатами голосування жоден кандидат, який отримав від Дорадчої групи 6 голосів «за», не отримав більшості голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, Верховна Рада проводить голосування стосовно тих кандидатів, які отримали від ДГЕ на один голос менше, до вичерпання списку оцінених Дорадчою групою кандидатів.

Якщо за результатами голосування жоден кандидат, включений до списку Дорадчої групи, не отримав більшості голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, оголошується новий конкурсний відбір.

Відбір до Дорадчої групи експертів

Окремо визначено, як Верховна Рада буде делегувати своїх членів до Дорадчої групи експертів.

Так, Апарат Верховної Ради за поданням комітету ВР з питань правової політики оприлюднює на офіційному веб-сайті Верховної Ради оголошення про початок прийняття пропозицій стосовно кандидатури до складу Дорадчої групи експертів від депутатських фракцій (депутатських груп) не пізніше ніж за два місяці до дня закінчення строку, на який було призначено члена Дорадчої групи експертів

У разі дострокового припинення повноважень члена Дорадчої групи експертів оголошення про початок прийняття пропозицій стосовно кандидатури до складу ДГЕ від депутатських фракцій (депутатських груп) оприлюднюється протягом 10 днів з дня утворення відповідної вакансії. При цьому, якщо такий член Дорадчої групи експертів мав обраного заступника і такого заступника призначено на вакантну посаду члена Дорадчої групи експертів, таке оголошення оприлюднюється протягом 10 днів з дня закінчення строку повноважень цього заступника.

Депутатські фракції (депутатські групи) протягом 10 днів з дня опублікування відповідного оголошення подають до комітету пропозиції стосовно кандидатури до складу ДГЕ разом з документами, що підтверджують відповідність таких кандидатів вимогам статті 102 Закону «Про Конституційний Суд України», а також письмову згоду кандидата на обробку його персональних даних та оприлюднення копій таких документів.

Депутатська фракція (депутатська група) пропонує виключно одну кандидатуру до складу Дорадчої групи експертів. Депутатські фракції (депутатські групи) можуть узгодити спільну пропозицію стосовно кандидатури до складу Дорадчої групи експертів. Інформація про осіб, запропонованих депутатськими фракціями (депутатськими групами) до складу Дорадчої групи експертів, разом із копіями поданих документів, що підтверджують відповідність таких кандидатів вимогам, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховної Ради.

Депутатська фракція (депутатська група) може запропонувати виключно одну кандидатуру заступника члена Дорадчої групи експертів.

Конфлікт інтересів у члена Дорадчої групи

Рішення Дорадчої групи оформлюється протоколом та підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті Конституційного Суду протягом трьох днів з дня його ухвалення, якщо інші строки не встановлено Законом, із зазначенням результатів поіменного голосування.

Дорадча група має право в порядку, передбаченому законодавством, безоплатно отримувати інформацію та копії документів і матеріалів (у тому числі з обмеженим доступом) стосовно кандидата на посаду судді КСУ від будь-яких осіб, які є власниками або розпорядниками інформації (документів, матеріалів), що запитується.

Якщо член Дорадчої групи має або мав особисті, ділові чи інші стосунки з кандидатом на посаду судді Конституційного Суду, які можуть вплинути на його об’єктивність або неупередженість як члена Дорадчої групи, та/або за наявності іншого конфлікту інтересів чи обставин, які можуть вплинути на його об’єктивність або неупередженість як члена Дорадчої групи, він зобов’язаний заявити самовідвід протягом двох днів з дня, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про такі обставини, але не пізніше початку проведення Дорадчою групою співбесід із всіма кандидатами на посаду судді Конституційного Суду відповідно до частини першої статті 10-8 цього Закону.

Із цих самих підстав члену Дорадчої групи може бути заявлено відвід кандидатом на посаду судді Конституційного Суду, але не пізніше початку проведення Дорадчою групою співбесід із всіма кандидатами на посаду судді Конституційного Суду.

Самовідвід члена Дорадчої групи, а також заяви про відвід розглядаються Дорадчою групою відповідно до Положення. Своїм рішенням Дорадча група може відмовити члену Дорадчої групи в задоволенні його заяви про самовідвід або відмовити у заяві про відвід, поданій кандидатом, чи задовольнити їх. Член Дорадчої групи, який заявив самовідвід або якому заявлено відвід кандидатом на посаду судді КСУ, участі у голосуванні не бере.

Оцінка кандидатів до КСУ Дорадчою групою

Дорадча група може ухвалити рішення про проведення оцінки відповідності кандидатів критерію високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності у сфері права в один етап.

Спочатку доброчесність

Дорадча група за результатами оцінки високих моральних якостей кандидатів на посаду судді Конституційного Суду ухвалює вмотивоване рішення щодо оцінки відповідності кожного кандидата.

За критерієм високих моральних якостей кандидати отримують оцінку «відповідає» або «не відповідає».

У разі отримання від Дорадчої групи оцінки «не відповідає» за критерієм високих моральних якостей кандидат вважається таким, що не пройшов відповідний етап конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду з дня оприлюднення Дорадчою групою відповідного рішення.

У рішенні стосовно такого кандидата Дорадча група зазначає, що для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах кандидат не відповідає критерію високих моральних якостей. Якщо за результатами оцінювання кількість кандидатів, які відповідають критерію високих моральних якостей, становить менше ніж дві особи на одну вакантну посаду судді Конституційного Суду, конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України невідкладно, але не пізніше 20 днів, оголошують новий конкурсний відбір на таку вакантну посаду.

Потім компетентність

Кандидати, які отримали від Дорадчої групи оцінку «відповідає» за критерієм високих моральних якостей, оцінюються на відповідність критерію рівня компетентності у сфері права. За рішенням Дорадчої групи з усіма такими кандидатами можуть бути проведені додаткові співбесіди.

Дорадча група за результатами оцінки визнаного рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду ухвалює вмотивоване рішення щодо оцінки відповідності кожного кандидата.

За критерієм визнаного рівня компетентності у сфері права кандидати отримують оцінку «відповідає» або «не відповідає».

У разі отримання від Дорадчої групи оцінки «не відповідає» за критерієм визнаного рівня компетентності у сфері права кандидат вважається таким, що не пройшов відповідний етап конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду, з дня оприлюднення Дорадчою групою відповідного рішення. У рішенні стосовно такого кандидата Дорадча група зазначає, що для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах кандидат не відповідає критерію визнаного рівня компетентності у сфері права.

Якщо за результатами оцінювання кількість кандидатів, які відповідають критерію визнаного рівня компетентності у сфері права, становить менше ніж дві особи на одну вакантну посаду судді Конституційного Суду, конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України невідкладно, але не пізніше двадцяти днів, оголошують новий конкурсний відбір на таку вакантну посаду, який проводиться у порядку, визначеному цим Законом.

І потім – рейтинг

Стосовно кандидатів, які отримали оцінку «відповідає» за критеріями високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності у сфері права, Дорадча група формує загальний список усіх оцінених кандидатів.

Після формування такого списку Дорадча група проводить рейтингове голосування стосовно всіх оцінених кандидатів та формує їх рейтинговий список.

Кандидати у рейтинговому списку розміщуються залежно від кількості голосів, отриманих від Дорадчої групи, від найвищого (6 голосів «за») до найменшого результату (0 голосів «за»).

Результати рейтингового голосування кожного члена Дорадчої групи є відкритими, фіксуються поіменно та публікуються на офіційному веб-сайті Конституційного Суду.

Дорадча група оприлюднює списки оцінених кандидатів та вмотивовані рішення стосовно кожного кандидата на посаду судді КСУ на офіційному веб-сайті Конституційного Суду та передає їх до конкурсної комісії, Комітету, Ради суддів України відповідно не пізніше трьох днів з дня їх складення.

Стосовно кандидатів, які отримали оцінку «не відповідає» за критеріями високих моральних якостей або визнаного рівня компетентності у сфері права, Дорадча група оприлюднює лише резолютивну частину рішення, без наведення мотивів, які стали підставою для його ухвалення.

Повний текст рішення із мотивуванням оприлюднюється Дорадчою групою на письмову вимогу кандидата, який отримав оцінку «не відповідає».

Далі – рекомендація від суб’єктів призначення

Після отримання від Дорадчої групи списку оцінених кандидатів на посаду судді Конституційного Суду, рішень Дорадчої групи щодо оцінки відповідності кожного кандидата конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України проводять співбесіду з кандидатами, включеними до списку оцінених кандидатів.

За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, з урахуванням списку оцінених кандидатів, рішень Дорадчої групи щодо оцінки відповідності кожного кандидата та співбесіди з кандидатами конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України ухвалюють рішення щодо рекомендації про призначення на посаду судді Конституційного Суду.

Порядок призначення судді Конституційного Суду з’їздом суддів України

З’їзд суддів України здійснює призначення на посаду судді Конституційного Суду таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів у два етапи:

1) рейтингове голосування;

2) голосування за призначення на посаду судді Конституційного Суду.

До бюлетеня для таємного рейтингового голосування включаються всі кандидати, які отримали від Дорадчої групи оцінку «відповідає» за критеріями високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності у сфері права.

До бюлетеня для таємного голосування за призначення на посаду судді Конституційного Суду включається той кандидат, який за підсумками рейтингового голосування отримав найбільшу кількість голосів обраних делегатів з’їзду. Якщо за результатами таємного голосування за призначення на посаду судді Конституційного Суду такий кандидат не отримав більшості голосів обраних делегатів з’їзду суддів України, його кандидатура вважається відхиленою, проводиться повторне таємне голосування щодо наступного у рейтингу кандидата.

До бюлетеня для повторного таємного голосування про призначення на посаду судді Конституційного Суду включається наступний у рейтингу кандидат, до вичерпання списку всіх оцінених Дорадчою групою кандидатів.

Якщо за результатами повторних таємних голосувань жоден кандидат, включений до списку оцінених Дорадчою групою кандидатів, не отримав більшості голосів обраних делегатів з’їзду суддів України, невідкладно оголошується новий конкурс, який проводиться у порядку, визначеному цим Законом.

Заступник члена Дорадчої групи

Суб’єкт призначення одночасно з призначенням члена Дорадчої групи обирає одного заступника члена Дорадчої групи на строк його повноважень.

Заступником члена Дорадчої групи може бути обрана особа, яка відповідає вимогам до члена Дорадчої групи.

Заступник члена Дорадчої групи має право бути присутнім як спостерігач на всіх засіданнях Дорадчої групи та під час розгляду нею будь-яких питань. На заступника поширюються обмеження щодо використання інформації, передбачені цим Законом для членів Дорадчої групи.

Якщо член Дорадчої групи, який має заступника, відведений (самовідведений), повноваження такого члена Дорадчої групи щодо розгляду питань та голосування за ухвалення рішення Дорадчої групи здійснює його заступник, який відведенню (самовідведенню) не підлягає.

Якщо повноваження члена Дорадчої групи, який має заступника, достроково припинено, за рішенням Дорадчої групи такий заступник призначається на відповідну вакантну посаду члена Дорадчої групи у межах строку повноважень такого члена.

Автор: Наталя Мамченко

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