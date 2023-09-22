Антон Чернушенко снова не смог уволиться в отставку

Высший совет правосудия 21 сентября 2023 года оставил без рассмотрения заявление об отставке, поданное бывшим председателем Апелляционного суда города Киева Антоном Чернушенко.
7 августа 2023 года Антон Чернушенко направил в Высший совет правосудия заявление об увольнении с должности судьи в отставку. Соответствующее заявление в Совет правосудия поступило 9 августа.
Впрочем, как отметили в ВСП, еще 23 февраля 2016 года Антону Чернушенко исполнилось 65 лет.
Следовательно, как отметили в ВСП, с достижением 65 лет полномочия судьи прекращаются в любом случае.
Таким образом, полномочия Антона Чернушенко, как судьи, прекратились на следующий день после достижения им 65 лет, то есть 24 февраля 2016 года.
В итоге член Высшего совета правосудия Юлия Бокова решила оставить без рассмотрения заявление Антона Чернушенко об увольнении с должности судьи апелляционного суда города Киева без рассмотрения.
Напомним, что Антон Чернушенко в 2003-2015 годах являлся председателем Апелляционного суда города Киева.
История судьи началась еще в 2015 году. 19 июня 2015 года в его рабочем кабинете в здании Апелляционного суда города Киева прошел обыск, проведенный сотрудниками Генеральной прокуратуры и СБУ. Судью обвинили в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 375 (постановление судьей заведомо неправосудного решения) и ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) УК.
Судье вменили факты вмешательства в работу автоматизированной системы распределения дел, что, по версии следствия, привело к тому, что Антон Чернушенко лично решал, какому судье какие дела рассматривать.
30 июня 2015 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Антона Чернушенко.
Впрочем, привлечь Антона Чернушенко к ответственности тогда так и не удалось. 7 июля 2015 года в Генпрокуратуре сообщили, что судья выехал из Киева, и объявили его в розыск.
При этом в декабре 2015 года, уже не находясь в Украине, судья попытался уволиться в отставку, но Высший совет юстиции тогда не рассмотрел его заявление по существу. Вместе с тем, в феврале 2016 года Антону Чернушенко исполнилось 65 лет, что делало невозможным пребывание его в должности судьи в связи с возрастным ограничением.
Впоследствии, 29 мая 2018 года Высший совет правосудия уволил Антона Чернушенко с должности судьи за совершение дисциплинарного проступка.
Впрочем, после смены власти в Украине в 2019 году Антон Чернушенко вернулся в Украину.
Осенью 2020 года Печерский райсуд обязал уполномоченного прокурора закрыть уголовное производство в отношении бывшего судьи. Соответствующее уголовное производство в отношении Антона Чернушенко было закрыто 13 января 2021 года. Также был прекращен розыск Антона Чернушенко.
В феврале 2021 года Антон Чернушенко лично явился на заседание ВСП, где пытался обжаловать свое увольнение с должности судьи в связи с дисциплинарным проступком, ссылаясь на процедурные нарушения, допущенные ВСП в 2018 году. Впрочем, 25 мая 2021 года ВСП оставил решение о привлечении Антона Чернушенко к дисциплинарной ответственности в силе.
Одновременно бывший глава столичной апелляции вновь поднял вопрос об увольнении в отставку. Впрочем, очередная попытка уволиться в отставку также оказалась неудачной.
Автор: Вячеслав Хрипун
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