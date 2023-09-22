Антон Чернушенко снова не смог уволиться в отставку

Высший совет правосудия оставил заявление бывшего председателя столичной апелляции без рассмотрения.

Высший совет правосудия 21 сентября 2023 года оставил без рассмотрения заявление об отставке, поданное бывшим председателем Апелляционного суда города Киева Антоном Чернушенко.

7 августа 2023 года Антон Чернушенко направил в Высший совет правосудия заявление об увольнении с должности судьи в отставку. Соответствующее заявление в Совет правосудия поступило 9 августа.

Впрочем, как отметили в ВСП, еще 23 февраля 2016 года Антону Чернушенко исполнилось 65 лет.

Следовательно, как отметили в ВСП, с достижением 65 лет полномочия судьи прекращаются в любом случае.

Таким образом, полномочия Антона Чернушенко, как судьи, прекратились на следующий день после достижения им 65 лет, то есть 24 февраля 2016 года.

В итоге член Высшего совета правосудия Юлия Бокова решила оставить без рассмотрения заявление Антона Чернушенко об увольнении с должности судьи апелляционного суда города Киева без рассмотрения.

Напомним, что Антон Чернушенко в 2003-2015 годах являлся председателем Апелляционного суда города Киева.

История судьи началась еще в 2015 году. 19 июня 2015 года в его рабочем кабинете в здании Апелляционного суда города Киева прошел обыск, проведенный сотрудниками Генеральной прокуратуры и СБУ. Судью обвинили в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 375 (постановление судьей заведомо неправосудного решения) и ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) УК.

Судье вменили факты вмешательства в работу автоматизированной системы распределения дел, что, по версии следствия, привело к тому, что Антон Чернушенко лично решал, какому судье какие дела рассматривать.

30 июня 2015 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Антона Чернушенко.

Впрочем, привлечь Антона Чернушенко к ответственности тогда так и не удалось. 7 июля 2015 года в Генпрокуратуре сообщили, что судья выехал из Киева, и объявили его в розыск.

При этом в декабре 2015 года, уже не находясь в Украине, судья попытался уволиться в отставку, но Высший совет юстиции тогда не рассмотрел его заявление по существу. Вместе с тем, в феврале 2016 года Антону Чернушенко исполнилось 65 лет, что делало невозможным пребывание его в должности судьи в связи с возрастным ограничением.

Впоследствии, 29 мая 2018 года Высший совет правосудия уволил Антона Чернушенко с должности судьи за совершение дисциплинарного проступка.

Впрочем, после смены власти в Украине в 2019 году Антон Чернушенко вернулся в Украину.

Осенью 2020 года Печерский райсуд обязал уполномоченного прокурора закрыть уголовное производство в отношении бывшего судьи. Соответствующее уголовное производство в отношении Антона Чернушенко было закрыто 13 января 2021 года. Также был прекращен розыск Антона Чернушенко.

В феврале 2021 года Антон Чернушенко лично явился на заседание ВСП, где пытался обжаловать свое увольнение с должности судьи в связи с дисциплинарным проступком, ссылаясь на процедурные нарушения, допущенные ВСП в 2018 году. Впрочем, 25 мая 2021 года ВСП оставил решение о привлечении Антона Чернушенко к дисциплинарной ответственности в силе.

Одновременно бывший глава столичной апелляции вновь поднял вопрос об увольнении в отставку. Впрочем, очередная попытка уволиться в отставку также оказалась неудачной.

Автор: Вячеслав Хрипун

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