Антон Чернушенко знов не зміг звільнитись у відставку

Вища рада правосуддя залишила заяву колишнього голови столичної апеляції без розгляду

Вища рада правосуддя 21 вересня 2023 року залишила без розгляду заяву про відставку колишнього голови Апеляційного суду міста Києва Антона Чернушенка.

7 серпня 2023 року Антон Чернушенко надіслав в Вищу раду правосуддя заяву про звільнення з посади судді у відставку. Відповідна заява у Раду правосуддя поступила 9 серпня.

Втім, як зазначили у ВРП, ще 23 лютого 2016 року Антону Чернушенко виповнилося 65 років.

Відтак, як зазначили у ВРП, з досягненням 65 років повноваження судді припиняються у будь-якому випадку.

Таким чином, повноваження Антона Чернушенка, як судді, припинились на наступний день після досягнення ним 65 років, тобто 24 лютого 2016 року.

У підсумку, член Вищої ради правосуддя Юлія Бокова вирішила залишити без розгляду заяву Антона Чернушенка про звільнення з посади судді апеляційного суду міста Києва без розгляду.

Нагадаємо, що Антон Чернушенко у 2003-2015 роках був головою Апеляційного суду міста Києва.

Історія судді розпочалася ще у 2015 році. 19 червня 2015 року у його робочому кабінеті у будівлі Апеляційного суду міста Києва відбувся обшук, який провели співробітники Генеральної прокуратури та СБУ. Суддю звинуватили у скоєнні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення) та ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) КК.

Судді поставили у провину факти втручання у роботу автоматизованої системи розподілу справ, що, за версією слідства, призвело до того, що Антон Чернушенко особисто вирішував, якому судді які справи розглядати.

30 червня 2015 року Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт Антона Чернушенка.

Втім, притягнути Антона Чернушенка до відповідальності тоді так і не вдалося. 7 липня 2015 року у Генпрокуратурі повідомили, що суддя виїхав з Києва і оголосили його в розшук.

При цьому в грудні 2015 року, вже не перебуваючи в Україні, суддя спробував звільнитись у відставку, але Вища рада юстиції тоді не розглянула його заяву по суті. Разом з тим, у лютому 2016 року Антону Чернушенко виповнилося 65 років, що унеможливлювало перебування його на посаді судді у зв'язку з віковим обмеженням.

Згодом, 29 травня 2018 року Вища рада правосуддя звільнила Антона Чернушенка з посади судді за вчинення дисциплінарного проступку.

Втім, після зміни влади в Україні у 2019 році Антон Чернушенко повернувся в Україну.

Восени 2020 року Печерський райсуд зобов'язав уповноваженого прокурора закрити кримінальне провадження щодо колишнього судді. Відповідне кримінальне провадження щодо Антона Чернушенка було закрите 13 січня 2021 року. Також, був припинений розшук Антона Чернушенка.

У лютому 2021 року Антон Чернушенко особисто з’явився на засідання ВРП, де намагався оскаржити своє звільнення з посади у зв’язку з дисциплінарним проступком, посилаючись на процедурні порушення, допущені ВРП у 2018 році. Втім, 25 травня 2021 року ВРП залишила рішення про притягнення Антона Чернушенка до дисциплінарної відповідальності в силі.

Одночасно колишній голова столичної апеляції знов підняв питання про звільнення у відставку. Втім, чергова спроба звільнитись у відставку також виявилася невдалою.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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