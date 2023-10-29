Нацполиция будет осуществлять конвоирование подозреваемых и обвиняемых в суд, - Кабмин внес изменения

Нацполиция будет осуществлять конвоирование лиц, задержанных по подозрению в совершении уголовного правонарушения, взятых под стражу, обвиняемых или приговоренных к лишению свободы, а также охранять их в зале суда.

Источник фото: npu.gov.ua

Правительство 20 октября внесло изменения в Положение о Национальной полиции, расширив ее задачи. Согласно этим изменениям, внесенным постановлением №1106, теперь Нацполиция будет осуществлять конвоирование лиц, задержанных по подозрению в совершении уголовного правонарушения, взятых под стражу, обвиняемых или осужденных к лишению свободы, а также будет охранять их в зале суда.

Изменения также предполагают, что Нацпол будет содержать в изоляторах временного содержания лиц, задержанных за совершение уголовных или административных правонарушений, лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения применено содержание под стражей, лиц, подвергнутых административному аресту, а также обвиняемых и осужденных.

Также Нацполиция по письменному запросу безвозмездно сможет получать от государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц государственной формы собственности информацию, необходимую для выполнения определенных законом задач и полномочий полиции, в частности, военнопленных, в виде и в форме, указанных в таком запросе.

Положение также устанавливает, что Нацполиция осуществляет сбор биометрических данных лиц, в частности путем дактилоскопирования, в случаях, предусмотренных УПК, формирует реестры и базы (банки) данных, входящие в единую информационную систему МВД, пользуется базами (банками) данных МВД, имеет непосредственный оперативный (в том числе автоматизированный) доступ к информации и информационным ресурсам других органов государственной власти; осуществляет информационно-поисковую и информационно-аналитическую работу, а также обработки персональных данных в пределах полномочий, предусмотренных законом.

Автор: Наталя Мамченко

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