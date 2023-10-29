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Нацполіція здійснюватиме конвоювання підозрюваних і обвинувачених до суду, - Кабмін вніс зміни

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Нацполіція здійснюватиме конвоювання підозрюваних і обвинувачених до суду, - Кабмін вніс зміни

11:00, 29 жовтня 2023
Нацполіція здійснюватиме конвоювання осіб, затриманих за підозрою в учиненні кримінального правопорушення, узятих під варту, обвинувачених або засуджених до позбавлення волі, а також охоронятиме їх у залі суду.
Нацполіція здійснюватиме конвоювання підозрюваних і обвинувачених до суду, - Кабмін вніс зміни
Джерело фото: npu.gov.ua
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Уряд 20 жовтня вніс зміни до Положення про Національну поліцію, розширивши її завдання. Відповідно до цих змін, внесених постановою №1106, відтепер Нацполіція здійснюватиме конвоювання осіб, затриманих за підозрою в учиненні кримінального правопорушення, узятих під варту, обвинувачених або засуджених до позбавлення волі, а також охоронятиме їх у залі суду.

Зміни також передбачають, що Нацпол буде утримувати в ізоляторах тимчасового тримання осіб, затриманих за вчинення кримінальних або адміністративних правопорушень, осіб, стосовно яких як запобіжний захід застосовано тримання під вартою, осіб, підданих адміністративному арешту, а також обвинувачених і засуджених.

Також Нацполіція за письмовим запитом безоплатно зможе одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб державної форми власності інформацію, необхідну для виконання визначених законом завдань та повноважень поліції, зокрема стосовно військовополонених, у вигляді та у формі, що зазначені в такому запиті.

Положення також встановлює, що Нацполіція здійснює збирання біометричних даних осіб, зокрема шляхом дактилоскопіювання, у випадках, передбачених КПК, формує реєстри та бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, користується базами (банками) даних МВС,  має безпосередній оперативний (у тому числі автоматизований) доступ до інформації та інформаційних ресурсів інших органів державної влади; здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу, а також оброблення персональних даних у межах повноважень, передбачених  законом.

Автор: Наталя Мамченко

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