Статус полицейского сам по себе автоматически не обеспечивает лицу права на получение дополнительного вознаграждения, - Верховный Суд

Верховный Суд сделал вывод об условиях получения полицейским дополнительного вознаграждения во время действия военного положения в государстве.

Системный и целевой способы толкования пункта 1 Постановления №168 в его взаимосвязи с нормами статьи 94 Закона о Национальной полиции и предписаниями Указов Президента о введении военного положения в Украине и об общей мобилизации дает основания для вывода, что дополнительное вознаграждение является видом денежного довольствия полицейского, выплачиваемого ему за период прохождения службы во время действия военного положения.

Это вознаграждение носит временный характер, а его выплата обусловлена исполнением служебных обязанностей в обстоятельствах военной агрессии российской федерации против Украины. Поэтому статус полицейского сам по себе автоматически не обеспечивает лицу права на получение дополнительного вознаграждения. Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 18 сентября 2023 года по делу №420/6607/22.

Обстоятельства, исключающие начисление и выплаты полицейскому указанного вознаграждения, могут быть разными, однако должны быть связаны с фактическим невыполнением служебных обязанностей без уважительных причин.

Обстоятельства дела

Так, 18 сентября 2023 г. Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу подполковника полиции по делу по ее иску к Одесскому государственному университету внутренних дел. Она просила признать противоправным бездействие ответчика по неначислению и невыплате ей дополнительного вознаграждения в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года №168 и обязать ответчика произвести начисление и выплату ей этого дополнительного вознаграждения.

Подполковник полиции работала в Одесском государственном университете внутренних дел в должности профессора кафедры административного права и административного процесса факультета подготовки специалистов для подразделений превентивной деятельности. Приказом университета от 9 марта 2022 она была направлена с 10 марта 2022 в оперативное распоряжение начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области для участия в обеспечении публичной безопасности и порядка на территории города Одесса и Одесской области на время действия военного положения.

Согласно списку работников университета внутренних дел, подполковник полиции направлена в отдел полиции. В письме от 23 марта 2022 начальник Главного управления Национальной полиции сообщил ректору университета, что подполковник полиции без уважительных причин не приступила к выполнению служебных обязанностей, на основании чего возбудил ходатайство относительно принятия соответствующих мер реагирования и дальнейшего информирования руководства Главного управления.

Истица отмечает, что не приступила к исполнению служебных обязанностей, поскольку не была обеспечена средствами индивидуальной защиты и спецсредствами, огнестрельным оружием с нормами принадлежности.

Приказом Одесского государственного университета внутренних дел от 11 мая 2022 года №124 о/c, она с 24 марта 2022 года уволена с занимаемой должности и направлена в распоряжение Национальной полиции Украины.

Решением окружного административного суда иск удовлетворен. Апелляционный административный суд постановлением отменил решение суда первой инстанции; принял новое решение – об отказе в удовлетворении исковых требований. Верховный Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы и оставил в силе постановление апелляционной инстанции.

Оценка Верховного Суда

По этому делу перед Верховным Судом стояла задача уяснить положения пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года №168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения» в контексте их применения к полицейскому, который без уважительных причин не приступил к исполнению служебных обязанностей и не выполнял задач полицейской службы, и на этой основе ответить на вопрос, имеет ли право истец на дополнительное вознаграждение в размере: 30 000 грн за период с 24 февраля 2022 года до 23 марта 2022г.

Системный и целевой способы толкования пункта 1 Постановления №168 в его взаимосвязи с нормами статьи 94 Закона «О Национальной полиции» и предписаниями Указов Президента от 24 февраля 2022 г. №64 «О введении военного положения в Украине» и №69 «Об общей мобилизации» дает основания для вывода, что дополнительное вознаграждение является видом денежного довольствия полицейского, которое выплачивается ему за период прохождения службы во время действия военного положения. Это вознаграждение носит временный характер, а его выплата обусловлена исполнением служебных обязанностей в обстоятельствах военной агрессии. Поэтому статус полицейского сам по себе автоматически не обеспечивает лицу права на получение дополнительного вознаграждения. Обстоятельства, исключающие начисление и выплаты полицейскому указанного вознаграждения, могут быть разными, однако должны быть связаны с фактическим неисполнением служебных обязанностей без уважительных причин.

Применив приведенные выводы к указанным обстоятельствам дела, Верховный Суд констатировал, что поскольку истица является полицейской, которая не приступила к исполнению служебных обязанностей и отсутствовала на службе, то в указанный период она не получила права на получение дополнительного вознаграждения, предусмотренного пунктом 1 Постановления №168. Учитывая эти обстоятельства и рассуждения, ВС считает, что обжалуемое пассивное поведение ответчика правомерно.

С учетом приведенного Суд пришел к выводу, что суд апелляционной инстанции правильно разъяснил нормы пункта 1 Постановления №168 и сделал обоснованный и правильный по существу вывод об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Автор: Наталя Мамченко

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