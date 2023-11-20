В Украине предлагают установить Международный мужской день: депутаты от «Слуги народа» и «Голоса» внесли проект

Народные депутаты от «Слуги народа» и «Голоса» предлагают праздновать Международный мужской день.

Источник фото: rada.gov.ua

20 ноября в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления 10270 об установлении в Украине Международного мужского дня.

Инициаторами проекта выступают руководитель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от «Слуги народа» Мария Мезенцева, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике Александр Мережко («Слуга народа»), первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин («Голос») и другие.

Текст и пояснительная записка проекта пока не опубликованы.

Следует отметить, что Международный мужской день (International Men's Day, IMD) — международный праздник, который ежегодно отмечается 19 ноября с целью признания и празднования культурных, политических и социально-экономических достижений мужчин. Целые празднования Международного мужского дня изложены во «Все шесть столбов Международного мужского дня».

Целью создания Международного дня мужчин является привлечение внимания к гендерной дискриминации и проблеме неравенства пола. Организаторы праздника делают акцент на сохранении здоровья мужчин и подчеркивают положительное влияние мужчин на семью и воспитание детей.

Впервые он был отмечен в 1999 году на островах Тринидад и Тобаго. В настоящее время празднуют в Австралии, странах Карибского бассейна, Северной Америки, Европы, Азии, а также ООН и ЮНЕСКО.

Автор: Наталя Мамченко

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