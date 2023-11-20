В Україні пропонують встановити Міжнародний чоловічий день: депутати від «Слуги народу» і «Голосу» внесли проект

Народні депутати від «Слуги народу» та «Голосу» пропонують святкувати Міжнародний чоловічий день.

Джерело фото: rada.gov.ua

20 листопада у Верховній Раді зареєстрували проект постанови 10270 про встановлення в Україні Міжнародного чоловічого дня.

Ініціаторами проекту виступають керівник Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, народна депутатка від «Слуги народу» Марія Мезенцева, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Олександр Мережко («Слуга народу»), перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин («Голос») та інші.

Текст та пояснювальну записку проекту поки не опубліковано.

Слід зауважити, що Міжнародний чоловічий день (МЧД) (International Men's Day, IMD) — міжнародне свято, яке щорічно відзначається 19 листопада з метою визнання та святкування культурних, політичних та соціально-економічних досягнень чоловіків. Цілі святкування Міжнародного чоловічого дня викладені в «Усі шість стовпів Міжнародного чоловічого дня».

Метою створення Міжнародного дня чоловіків є привернення уваги до гендерної дискримінації та проблеми нерівности статі. Організатори свята роблять акцент на збереженні здоров'я чоловіків, та підкреслюють позитивний вплив чоловіків на родину та виховання дітей.

Уперше його відсвяткували у 1999 році на островах Тринідад і Тобаго. Наразі святкують в Австралії, країнах Карибського басейну, Північної Америки, Європи, Азії, а також ООН і ЮНЕСКО.

Автор: Наталя Мамченко

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