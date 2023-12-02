Парламент принял закон о лучших и безопасных условиях для преступников, экстрадированных в Украину, чтобы их начали выдавать

Верховная Рада приняла закон, согласно которому экстрадированных в Украину фигурантов уголовных дел будут содержать в западных областях, где нет активных обстрелов.

Верховная Рада приняла в целом в качестве закона законопроект 9451 авторства Дениса Маслова, Николая Стефанчука и других депутатов относительно введения лучших, чем для обычных украинских заключенных, условий содержания для лиц, экстрадируемых в Украину.

Как объясняют авторы, в Украине нет гарантий безопасности для заключенных и не соблюдают международные стандарты, поэтому иностранные страны часто отказываются экстрадировать в Украину преступников или же просят наше государство размещать экстрадированных в западных областях. Следовательно, нужно установить для них улучшенные условия.

Поддержку такой идее ранее выразил руководитель САП Александр Клименко. «С началом войны добавилось, что государство не может гарантировать безопасность на своей территории. Никто не застрахован от того, что в какой-то момент куда-нибудь может прилететь ракета.

Можно гарантировать от имени государства, что экстрадированных лиц будут содержать в надлежащих условиях, и приглашать проверяющих инспекторов. Что касается войны, то можно гарантировать, что фигурантов этих дел будут содержать в западных областях Украины. У нас есть Закарпатская область, где не было обстрелов», – отметил Клименко.

«Иностранные государства просят размещать экстрадированных в западных регионах»

Авторы указали, что в последнее время компетентными органами других государств принят ряд решений об отказе в удовлетворении запросов о выдаче лиц в Украину ввиду несоблюдения в пенитенциарных учреждениях Украины статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод по запрету пыток, а также невозможность обеспечения безопасности во время пребывания лиц в пенитенциарных учреждениях в условиях военного положения.

«При этом отдельными государствами запрашиваются дополнительные гарантии размещения выданных лиц в западных регионах Украины, а предоставление Украиной таких гарантий, как правило, оценивается положительно и способствует решению вопроса экстрадиции», - пишут авторы в пояснительной записке.

Следовательно, как рассуждают авторы, во избежание случаев отказа в экстрадиции в Украину подозреваемых и обвиняемых целесообразно предоставить Министерству юстиции полномочия утверждать перечни учреждений предварительного заключения, исправительных или воспитательных колоний, в которых будут содержаться экстрадированные.

Для экстрадированных будут условия с международными стандартами

«Сектора/участки таких учреждений будут полностью отвечать как требованиям национального законодательства, так и международным обязательствам Украины в сфере прав человека.

В частности, при их создании и функционировании будут учтены результаты визитов Европейского комитета по предотвращению пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и рассмотренных Европейским судом по правам человека дел в этой сфере против Украины», - пишут депутаты.

Так, Уголовно-исполнительный кодекс Украины дополняется положениями, предусматривающими отбывание наказания осужденными к лишению свободы, переданными в Украину, а также в отношении которых компетентным органом иностранного государства принято решение об их экстрадиции для привлечения к ответственности или исполнения приговора, в колониях согласно перечню, утверждаемого Министерством юстиции Украины.

Аналогично в Законе Украины «О предварительном заключении» (ст.8) предусмотрены нормы раздельного содержания лиц, переданных в Украину по процедуре выдачи (экстрадиции).

Позиция Дмитрия Лубинца

Следует отметить, что достаточно критично по этому законопроекту высказался Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Обращаю внимание, что УИК Украины не предусматривает требования раздельного содержания осужденных судами Украины лиц и лиц, экстрадированных в Украину, а тем более создания для таких лиц лучших условий.

Следовательно, идея законопроекта о создании надлежащих условий содержания, которые будут отвечать требованиям национального законодательства и международных стандартов только для лиц, которые были переданы в Украину по процедуре выдачи (экстрадиции) для привлечения к ответственности или исполнения приговора, а также для отбывания наказания, не согласуется с требованиями статьи 24 Конституции Украины и статьей 5 УИК.

В соответствии с положениями Конституции Украины граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Принцип равенства всех граждан перед законом – конституционная гарантия правового статуса распространяющегося лица, в частности, на назначение уголовного наказания. Привлечение лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности не только означает равенство всех лиц перед законом, но и предусматривает установление в законе единых принципов применения такой ответственности (Решение Конституционного Суда Украины от 02.11.2004 № 15-рп/2004).

Учитывая приведенное, идея законопроекта в части установления для лиц, которые были переданы в Украину по процедуре выдачи (экстрадиции) для привлечения к ответственности или исполнения приговора, а также для отбывания наказания, особых условий содержания, отличных от тех, у которых отбывают наказание другие осужденные в Украине, нуждается в более тщательном обосновании и доработке», - отметил он.

Автор: Наталя Мамченко

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