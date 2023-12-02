Парламент ухвалив закон про кращі і безпечні умови для злочинців, екстрадованих до України, щоб їх почали видавати

Верховна Рада прийняла закон, за яким екстрадованих до України фігурантів кримінальних справ будуть утримуватимуть у західних областях, де немає активних обстрілів.

Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 9451 авторства Дениса Маслова, Миколи Стефанчука та інших депутатів стосовно введення кращих, аніж для звичайних українських в’язнів, умов тримання для осіб, що екстрадуються в Україну.

Як пояснюють автори, в Україні немає гарантій безпеки для ув’язнених та не дотримуються міжнародні стандарти, тому іноземні країни часто відмовляються екстрадувати в Україну злочинців або ж просять нашу державу розміщувати екстрадованих у західних областях. Отже, треба встановити для них покращені умови.

Підтримку такій ідеї раніше висловив керівник САП Олександр Клименко. «З початком війни додалося те, що держава не може гарантувати безпеку на своїй території. Ніхто не застрахований від того, що в якийсь момент будь-куди може прилетіти ракета.

Можна гарантувати від імені держави, що екстрадованих осіб утримуватимуть у належних умовах, і запрошувати інспекторів, які це перевірятимуть. Стосовно війни можна гарантувати, що фігурантів цих справ утримуватимуть у західних областях України. У нас є Закарпатська область, де не було обстрілів», - зазначив Клименко.

«Іноземні держави просять розміщувати екстрадованих в західних регіонах»

Автори вказали, що останнім часом компетентними органами інших держав прийнято низку рішень про відмову в задоволенні запитів про видачу осіб до України з огляду на недодержання у пенітенціарних закладах України статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо заборони катування, а також неможливість гарантування безпеки під час перебування осіб в пенітенціарних закладах в умовах воєнного стану.

«При цьому окремими державами запитуються додаткові гарантії розміщення виданих осіб у західних регіонах України, а надання Україною таких гарантій, як правило, оцінюється позитивно та сприяє вирішенню питання щодо екстрадиції», - пишуть автори у пояснювальній записці.

Отже, як міркують автори, для уникнення випадків відмови у екстрадиції в Україну підозрюваних та обвинувачених, доцільно надати Міністерству юстиції повноваження затверджувати переліки установ попереднього ув’язнення, виправних чи виховних колоній, у яких триматимуться екстрадовані.

Для екстрадованих будуть умови з міжнародними стандартами

«Сектори/дільниці таких установ повністю відповідатимуть як вимогам національного законодавства, так і міжнародним зобов’язанням України у сфері прав людини.

Зокрема при їх створенні та функціонуванні буде враховано результати візитів Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню та розглянутих Європейським судом з прав людини справ у цій сфері проти України», - пишуть депутати.

Так, Кримінально-виконавчий кодекс України доповнюється положеннями, які передбачатимуть відбування покарання засудженими до позбавлення волі, переданими в Україну, а також щодо яких компетентним органом іноземної держави прийнято рішення про їх екстрадицію для притягнення до відповідальності або виконання вироку, у колоніях згідно з переліком, який затверджується Міністерством юстиції України.

Аналогічно у Законі України «Про попереднє ув’язнення» (ст.8) передбачено норми щодо роздільного тримання осіб, яких передано в Україну за процедурою видачі (екстрадиції).

Позиція Дмитра Лубінця

Слід зауважити, що досить критично стосовно цього законопроекту висловився Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

«Звертаю увагу, що КВК України не передбачає вимоги роздільного утримання засуджених судами України осіб та осіб, яких екстрадовано до України, а тим більше створення для таких осіб ліпших умов.

Відтак ідея законопроєкту щодо створення належних умов утримання, що відповідатимуть вимогам національного законодавства та міжнародних стандартів лише для осіб, які були передані в Україну за процедурою видачі (екстрадиції) для притягнення до відповідальності або виконання вироку, а також для відбування покарання, не узгоджується із вимогами статті 24 Конституції України та статтею 5 КВК України.

Відповідно до положень Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Принцип рівності всіх громадян перед законом – конституційна гарантія правового статусу особи, що поширюється, зокрема, на призначення кримінального покарання. Притягнення особи, яка вчинила злочин, до кримінальної відповідальності не лише означає рівність усіх осіб перед законом, а й передбачає встановлення в законі єдиних засад застосування такої відповідальності (Рішення Конституційного Суду України від 02.11.2004 № 15-рп/2004).

Ураховуючи наведене, ідея законопроєкту в частині встановлення для осіб, які були передані в Україну за процедурою видачі (екстрадиції) для притягнення до відповідальності або виконання вироку, а також для відбування покарання, особливих умов утримання, відмінних від тих, в яких відбувають покарання інші засуджені в Україні, потребує більш ретельного обґрунтування та доопрацювання», - зауважив він.

Автор: Наталя Мамченко

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