Грабеж или мошенничество: Верховный Суд разграничил характер действий лица, направленных на завладение чужим имуществом, после разоблачения потерпевшим

Потерпевшая добровольно передала обвиняемому по его просьбе мобильный телефон, который, злоупотребляя ее доверием, присвоил его.

Действия лица, направленные на завладение чужим имуществом, которые были начаты им как мошеннические, после разоблачения потерпевшим, который осознавал противоправность совершаемых в нем действий и пытался вернуть свой мобильный телефон, должны квалифицироваться как грабеж, а не как мошенничество. Об этом отметил Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда в постановлении от 5 сентября 2023 г. по делу № 679/316/21.

Обстоятельства дела

Органом досудебного расследования действия мужчины, который под предлогом совершения телефонного звонка получил от потерпевшей телефон, но, не реагируя на требование потерпевшей, не вернул телефон, а завладел им, причинив потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 1792,67 грн, были квалифицированы по ч. 2 ст. 186 УК.

Позиции судов

Местный суд переквалифицировал действия обвиняемого с ч. 2 ст. 186 на ч. 2 ст. 190 УК, сославшись на то обстоятельство, что потерпевшая добровольно передала обвиняемому по его просьбе мобильный телефон, а он, злоупотребляя ее доверием, присвоил его, что является обязательным признаком мошенничества.

В момент добровольной передачи обвиняемому телефону потерпевшая не осознавала противоправный характер действий обвиняемого и рассчитывала на то, что он добровольно вернет его.

Апелляционный суд отменил этот приговор в части переквалификации действий осужденного местным судом с ч. 2 ст. 186 на ч. 2 ст. 190 УК и вынес свой приговор, которым осудил лицо по ч. 2 ст. 186 УК. Апелляционный суд мотивировал свое решение тем, что преступление, совершенное обвиняемым, действительно было начато как мошенничество, поскольку потерпевшая добровольно передала ему свой мобильный телефон вследствие злоупотребления ее доверием со стороны обвиняемого. Однако такое злоупотребление было разоблачено потерпевшей до того момента, когда обвиняемый смог покинуть место совершения преступления, где у него еще не было реальной возможности распорядиться имуществом, которое она ему передала.

При этом обвиняемый после того, как его злоупотребление доверием было разоблачено, но до того, как преступление, предусмотренное ст. 190 УК, было окончено, продолжил совершать действия, направленные на завладение чужим имуществом, и эти действия заключались именно в открытом похищении чужого имущества, факт которого осознавал как сам обвиняемый, так и потерпевший. По мнению апелляционного суда, при таких обстоятельствах действия, направленные на завладение имуществом, начатым обвиняемым как мошеннические, после разоблачения их потерпевшей и ее попытки вернуть свой мобильный телефон, на что обвиняемый не реагировал, переросли в открытое похищение чужого имущества.

Позиция ККС

Верховный Суд оставил без изменения приговор апелляционного суда. КУС согласен с доводами апелляционного суда и считает правильным квалификацию действий осужденного по ч. 2 ст. 186 УК. Коллегия судей считает, что потерпевшая осознавала, что обвиняемый завладел ее мобильным телефоном путем злоупотребления доверием. При этом обвиняемый после того, как злоупотребление доверием было разоблачено, но до того, как уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 190 УК, было окончено, продолжил завладение чужим имуществом, и эти действия заключались в открытом похищении чужого имущества, факт которого осознавал как сам обвиняемый, так и потерпевшая, что говорит о том, что имел место грабеж, а не мошенничество. КУС согласился с заключением суда апелляционной инстанции о том, что действия лица, направленные на завладение чужим имуществом, которые были начаты им как мошеннические, после разоблачения их потерпевшей, которая осознавала противоправность совершаемых в отношении нее действий и пыталась вернуть свой мобильный телефон, должны квалифицироваться именно как открытое похищение чужого имущества.

Автор: Наталя Мамченко

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