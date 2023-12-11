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В состав Большой Палаты Верховного Суда избраны три новых судьи

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В состав Большой Палаты Верховного Суда избраны три новых судьи

18:53, 11 декабря 2023
Новых судей делегировали в состав БП ВС Кассационный гражданский суд и Кассационный уголовный суд.
В состав Большой Палаты Верховного Суда избраны три новых судьи
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Собрание судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда существенно обновило представительство КГС ВС в составе Большой Палаты Верховного Суда.

11 декабря 2023 года сроком на три года в состав БП ВС были делегированы судьи Верховного Суда Сергей Погребной и Ольга Ступак.

Судьи КГС ВС Елена Сытник и Дмитрий Гудыма уже не могли выдвинуть свои кандидатуры на новый срок, поскольку они были судьями Большой Палаты ВС уже два срока подряд.

Кроме того, 11 декабря собрание судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда делегировало в состав БП ВС сроком на три года судью Николая Мазура.

Напомним, что 4 декабря собрание судей КУС ВС также делегировало в состав БП ВС судей Ольгу Булейко и Владимира Короля.

Соответственно, в составе БП ВС окончились полномочия судей Леонида Лобойко, Ирины Григорьевой и Галины Крет.

Автор: Вячеслав Хрипун

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