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У склад Великої Палати Верховного Суду обрано трьох нових суддів

Нових суддів делегували у склад ВП ВС Касаційний цивільний суд та Касаційний кримінальний суд.

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У склад Великої Палати Верховного Суду обрано трьох нових суддів

18:53, 11 грудня 2023
Нових суддів делегували у склад ВП ВС Касаційний цивільний суд та Касаційний кримінальний суд.
У склад Великої Палати Верховного Суду обрано трьох нових суддів
Джерело фото: Верховний Суд
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Збори суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду суттєво оновили представництво КЦС ВС у складі Великої Палати Верховного Суду.

11 грудня 2023 року строком на три роки у склад ВП ВС були делеговані судді Верховного Суду Сергій Погрібний та Ольга Ступак.

Судді КЦС ВС Олена Ситнік і Дмитро Гудима вже не могли висунути свої кандидатури на новий термін, оскільки вони були суддями Великої Палати ВС вже два терміни поспіль.

Крім того, 11 грудня збори суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду делегували у склад ВП ВС строком на три роки суддю Миколу Мазура.

Нагадаємо, що 4 грудня збори суддів ККС ВС також делегували у склад ВП ВС суддів Ольгу Булейко та Володимира Короля.

Відповідно, у складі ВП ВС припилися повноваження суддів Леоніда Лобойка, Ірини Григор’євої та Галини Крет

Автор: В’ячеслав Хрипун

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