Загибель помічника Залужного: офіцеру Тімченку обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід у виді особистого зобов'язання офіцеру ЗСУ Олегу Тімченку, який подарував гранати помічнику Валерія Залужного Геннадію Частякову. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону в коментарі УП.

"Розгляд апеляції відбувся 4 грудня. За результатами розгляду фігуранту обрано запобіжний захід у виді особистого зобов'язання", - заявили у прокуратурі.

За версією слідства, підозрюваний роздобув вісім ручних гранат DM 51A2, шість з яких разом з пляшкою алкоголю подарував Частякову на день народження. Таким чином офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв, вважають слідчі.

Нагадаємо, що Геннадій Частяков загинув 6 листопада внаслідок вибуху гранати у себе вдома.

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