Рада рассмотрит законопроект, которым дела ликвидированного ОАСК планируется разбросать по другим окружным административным судам

Комитет рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект 10244, согласно которому дела ликвидированного Окружного админсуда Киева будут переданы разным окружным административным судам.

Комитет по вопросам правовой политики 14 декабря принял решение рекомендовать принять за основу законопроект 10244 авторства председателя Комитета Дениса Маслова, которым дела ликвидированного Окружного админсуда Киева планируется разбрасывать по другим окружным административным судам.

Речь идет о внесении изменений в п. 2 Заключительных и переходных положений Закона «О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образования Киевского городского окружного административного суда».

Как указывают авторы, созданный законом о ликвидации ОАСК механизм передачи остатков дел и материалов ОАСК только Киевскому (то есть, «областному») окружному административному суду в сочетании с временным отнесением к его юрисдикции административных споров, которые были подсудны ОАСК, «создал огромный остаток нерассмотренных дел и задержку регистрации новых материалов (по состоянию на октябрь 2023 года в состоянии регистрации находятся исковые и другие процессуальные заявления, поданные участниками судебного процесса в мае 2023 года)».

«Такая ситуация крайне нежелательна ввиду того, что на сегодняшний день Украина остается одним из немногих государств – членов Совета Европы, в которых Европейский суд по правам человека продолжает констатировать структурную проблему, касающуюся чрезмерной продолжительности судебных производств. Ухудшение положения дел также может чрезвычайно негативно сказаться на евроинтеграционных процессах Украины», - констатируют депутаты спустя год после ликвидации ОАСК.

Какие дела передадут, а какие нет

Следовательно, законопроект определяет, что до начала работы нового Киевского городского окружного административного суда дела, подсудные Окружному административному суду Киева, рассматриваются и разрешаются Киевским окружным административным судом, кроме случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта.

Нерассмотренные ОАСК дела, которые были переданы в Киевский окружной административный суд и распределены между судьями до вступления в силу Закона (законопроекта №10244), рассматриваются и решаются Киевским окружным административным судом.

Другие нерассмотренные ОАСК дела, в том числе переданные в Киевский окружной административный суд до вступления в силу Закона (законопроект №10244), но не распределенные между судьями, передаются на рассмотрение другим окружным административным судам Украины путем их автоматизированного распределения между этими судами с учетом нагрузки, по принципу случайности и в соответствии с хронологическим поступлением дел в порядке, определенном Государственной судебной администрацией.

Такая передача не будет относиться к делам, подсудность которых определена:

ч. 1 статьи 27, т.е. рассмотрения жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок и решений в сфере государственной помощи субъектам хозяйствования и т.п.,

ч. 3 статьи 276 (об обжаловании действий и бездействии инициативных групп всеукраинского референдума, члена инициативной группы всеукраинского референдума, нарушающих законодательство о выборах или референдуме),

статьями 289-1 (обжалование решений центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем),

289-4 (об осуществлении государственного регулирования, надзора и контроля в сфере медиа) Кодекса административного судопроизводства Украины

Дела, подсудность которых определена ч. 1 статьи 27, ч. 3 статьи 276, статьями 289-1, 289-4 КАСУ, до начала работы Киевского городского окружного административного суда рассматриваются и разрешаются Киевским окружным административным судом.

После начала работы Киевского городского окружного административного суда Киевский окружной административный суд и другие окружные административные суды Украины завершают рассмотрение переданных им дел.

Судом апелляционной инстанции в отношении всех дел, подсудимых окружному административному суду, территориальная юрисдикция которого распространяется город Киев, и переданных к рассмотрению другим окружным административным судам Украины предлагается определить Шестой апелляционный административный суд.

До начала работы Киевского городского окружного административного суда решение процессуальных вопросов, связанных с исполнением судебных решений по делам, рассмотренным Окружным административным судом города Киева, осуществляет Киевский окружной административный суд.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады отмечает целесообразность предоставления возможности передачи дел для апелляционного пересмотра на рассмотрение апелляционного суда, в апелляционном округе которого рассматривалось дело окружным административным судом.

Исследовательская служба Верховной Рады выразила замечание к нему о возможных технических проблемах во время автоматизированного распределения дел, а также о отсрочке вступления в силу положений настоящего Законопроекта, в случае принятия его как закона.

Министерство юстиции поддерживает принятие и предлагает определить сроки передачи соответствующих административных дел окружным административным судам и подготовки ГСА Украины порядке автоматизированного распределения таких дел между судами.

Уполномоченный Верховной Рады предлагает определить срок подготовки ГСА Украины порядка передачи нерассмотренных ОАСК административных дел на рассмотрение другим окружным административным судам.

Учитывая вышеизложенное, Комитет по правовой политике решил рекомендовать принять законопроект за основу.

Автор: Наталья Мамченко

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