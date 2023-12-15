Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Собеседования с кандидатами на должности судей из числа участников отбора 2017 года начнутся в январе 2024 года

Впервые в истории судебной власти Украины правила отбора на должности судей изменены после определения финального рейтинга кандидатов и проведения конкурсов на вакантные должности судей.

Рада рассмотрит законопроект, которым дела ликвидированного ОАСК планируется разбросать по другим окружным административным судам

Комитет рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект 10244, согласно которому дела ликвидированного Окружного админсуда Киева будут переданы разным окружным административным судам.

Кабмин предлагает ограничить одним прожиточным минимумом пенсию лицам, осужденным за преступления против нацбезопасности

Предлагается предусмотреть, что выплата пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение определенных преступлений, в течение срока отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы производится в размере, не более 2 361 грн.

Определение следственного судьи, которым прокурора обязали принять постановление о закрытии уголовного производства на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК, подлежит обжалованию в апелляционном порядке, - ВС

Верховный Суд подчеркнул, что решение вопроса о законности отказа апелляционного суда в рассмотрении жалобы на решение следственного судьи зависит от ответа на вопрос, имел ли следственный судья полномочия принять такое решение.

По каким правилам ВККС завершит конкурс на вакансии местных и апелляционных судов - закон

По новому закону ВККС завершает конкурсы на занятие вакантных должностей судей, объявленные 14 сентября, по правилам, действующим после вступления в силу Закона по усовершенствованию процедур судейской карьеры.

  1. В Украине

Украина стала полноправным членом европейской сети ENTSO-E: какие возможности открылись

11:39, 15 декабря 2023
Членство Укрэнерго в ENTSO-E открывает новый этап сотрудничества украинского и европейских операторов энергосистем.
Украина стала полноправным членом европейской сети ENTSO-E: какие возможности открылись
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Оператор энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго" стал полноправным членом ENTSO-E – европейской сети операторов системы передачи электроэнергии, объединяющей 43 оператора в 39 странах Европы.

Соответствующее решение участники ENTSO-E приняли 15 декабря на Генеральной Ассамблее в Брюсселе, сообщил глава правления оператора энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"С 1 января 2024 года наша компания будет равна правам и обязанностям с операторами энергосистем европейских стран. "Укрэнерго" будет голосовать во время заседаний высших руководящих органов ENTSO-E", - написал Кудрицкий.

Он добавил, что обретение юридического статуса полноправного члена в ENTSO-E — логический следующий шаг после подтверждения ENTSO-E соответствия украинской энергосистемы ключевым европейским техническим требованиям и переходу к постоянной синхронной работе с европейской сетью.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, какие возможности открываются в связи с полноценным членством НЭК "Укрэнерго" в ENTSO-E:

- компания получит право голоса на заседаниях Генеральной Ассамблеи ENTSO-E;

- она примет участие в принятии годовой программы работы ENTSO-E;

- иметь возможность участвовать в Правлении ENTSO-E с правом голоса;

- получит возможность готовить предложения к годовой программе работы ENTSO-E;

- будет участвовать в Комитетах ENTSO-E и в их рабочих группах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео