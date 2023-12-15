Украина стала полноправным членом европейской сети ENTSO-E: какие возможности открылись

Членство Укрэнерго в ENTSO-E открывает новый этап сотрудничества украинского и европейских операторов энергосистем.

Оператор энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго" стал полноправным членом ENTSO-E – европейской сети операторов системы передачи электроэнергии, объединяющей 43 оператора в 39 странах Европы.

Соответствующее решение участники ENTSO-E приняли 15 декабря на Генеральной Ассамблее в Брюсселе, сообщил глава правления оператора энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"С 1 января 2024 года наша компания будет равна правам и обязанностям с операторами энергосистем европейских стран. "Укрэнерго" будет голосовать во время заседаний высших руководящих органов ENTSO-E", - написал Кудрицкий.

Он добавил, что обретение юридического статуса полноправного члена в ENTSO-E — логический следующий шаг после подтверждения ENTSO-E соответствия украинской энергосистемы ключевым европейским техническим требованиям и переходу к постоянной синхронной работе с европейской сетью.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, какие возможности открываются в связи с полноценным членством НЭК "Укрэнерго" в ENTSO-E:

- компания получит право голоса на заседаниях Генеральной Ассамблеи ENTSO-E;

- она примет участие в принятии годовой программы работы ENTSO-E;

- иметь возможность участвовать в Правлении ENTSO-E с правом голоса;

- получит возможность готовить предложения к годовой программе работы ENTSO-E;

- будет участвовать в Комитетах ENTSO-E и в их рабочих группах.

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