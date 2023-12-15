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  1. В мире

Шольц предложил Орбану выпить кофе за пределами зала голосования: стали известны детали принятия решения относительно Украины

11:38, 15 декабря 2023
Как пишут в СМИ, канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии выпить кофе за пределами комнаты.
Шольц предложил Орбану выпить кофе за пределами зала голосования: стали известны детали принятия решения относительно Украины
Источник фото: Michele Tantussi/Getty Images
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Приблизительно через три часа дискуссий между лидерами ЕС о начале переговоров относительно вступления Украины в Евросоюз, канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выпить кофе за пределами комнаты. Об этом пишет «POLITICO».

Канцлер Германии сказал, что если Орбан действительно не хочет соглашаться на начало переговоров о расширении с Киевом, ему следует ненадолго покинуть зал. Как пишет издание, Шольц обратился с рекомендацией к венгерскому лидеру перед своими коллегами из ЕС, собравшимися за круглым столом переговоров на саммите лидеров в четверг, 14 декабря.

По словам Шольца, это позволит оставшимся 26 лидерам ЕС одобрить путь Украины к вступлению в ЕС с необходимым единодушием, которое и придерживается согласно правилам в случае отсутствия одного из лидеров. А Орбан тогда сможет заявить, что не голосовал «за».

После того, как два лидера побеседовали в кулуарах, Орбан покинул зал, прокладывая путь для исторического решения ЕС о начале переговоров относительно вступления Украины в Евросоюз.

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