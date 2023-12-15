Шольц запропонував Орбану випити кави за межами залу голосування: стали відомі деталі ухвалення рішення щодо України

Як пишуть у ЗМІ, канцлер Німеччини запропонував прем’єр-міністру Угорщини випити кави поза кімнатою.

Джерело фото: Michele Tantussi/Getty Images

Приблизно через три години дискусій між лідерами ЄС про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану випити кави поза кімнатою. Про це пише «POLITІCO».

Канцлер Німеччини сказав, що якщо Орбан справді не бажає погоджуватися на початок переговорів про розширення з Києвом, йому слід ненадовго залишити залу. Як пише видання, Шольц звернувся з рекомендацією до угорського лідера перед своїми колегами з ЄС, які зібралися за круглим столом переговорів на саміті лідерів у четвер, 14 грудня.

За словами Шольца, це дозволить 26 лідерам ЄС, що залишилися, схвалити шлях України до вступу в ЄС з необхідною одностайністю, яка і дотримується згідно правил у разі відсутності одного з лідерів. А Орбан тоді зможе заявити, що не голосував «за».

Після того, як двоє лідерів поговорили в кулуарах, Орбан покинув зал, прокладаючи шлях для історичного рішення ЄС про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

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