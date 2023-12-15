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  1. В Україні

Україна стала повноправним членом європейської мережі ENTSO-E: які можливості відкрилися

11:39, 15 грудня 2023
Членство Укренерго в ENTSO-E відкриває новий етап співпраці українського та європейських операторів енергосистем.
Україна стала повноправним членом європейської мережі ENTSO-E: які можливості відкрилися
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Оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" стало повноправним членом ENTSO-E – європейської мережі операторів системи передачі електроенергії, що об’єднує 43 операторів у 39 країнах Європи.

Відповідне рішення учасники ENTSO-E ухвалили сьогодні на Генеральній Асамблеї в Брюсселі, повідомив голова правління оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"З 1 січня 2024 року наша компанія матиме рівні права та обов’язки з операторами енергосистем європейських країн. "Укренерго" голосуватиме під час засідань вищих керівних органів ENTSO-E", – написав Кудрицький.

Він додав, що набуття юридичного статусу повноправного члена в ENTSO-E — логічний наступний крок після підтвердження ENTSO-E відповідності української енергосистеми ключовим європейським технічним вимогам та переходу до постійної синхронної роботи з європейською мережею.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев  пояснив, які можливості відкриваються у зв’язку з повноцінним членством НЕК "Укренерго" в ENTSO-E:

- компанія отримає право голосу під час засідань Генеральної Асамблеї ENTSO-E;

- вона братиме участь у прийнятті річної програми роботи ENTSO-E;

- матиме можливість брати участь в Правлінні ENTSO-E з правом голосу;

- отримає можливістю готувати пропозиції до річної програми роботи ENTSO-E;

- братиме участь в Комітетах ENTSO-E та в їхніх робочих групах.

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