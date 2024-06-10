ВККС предоставила ГРД полный доступ к данным судейских досье и досье кандидатов на должности судей

В ВККС отметили, что по-другому сделать Комиссия не могла, к тому же это необходимо в демократическом обществе.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 22 мая 2024 года утвердила Порядок доступа к судейскому досье (досье кандидата на должность судьи) членов Общественного совета добропорядочности (ОСД, ГРД).

Как отмечено в решении Комиссии, Порядок утвержден во исполнение требований закона 3511-IX (он же 10140-д от 17 ноября 2023 года), предусматривающий внесение изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и определяет, что «для осуществления своих полномочий члены Общественного совета добропорядочности имеют право полного доступа к материалам судейского досье (досье кандидата на должность судьи)».

В связи с этим ВККС указала, что «судья или кандидат на должность судьи при прохождении квалификационного оценивания должен быть готов к вмешательству в его право на конфиденциальность для достижения целей такого оценивания, в том числе и к тому, что определенные сведения о нем станут доступны Общественному совету добропорядочности».

Также в Комиссии добавили, что полный доступ Общественного совета добропорядочности к судейскому досье (досье кандидата на должность судьи) «необходим в демократическом обществе».

В целом же Порядок доступа к судейскому досье (досье кандидата на должность судьи) членов Общественного совета добропорядочности изложен на одной странице.

Согласно Порядку, полный доступ к материалам судейского досье (досье кандидата на должность судьи) предоставляется члену Общественного совета добропорядочности секретариатом Комиссии по его письменному запросу с указанием процедуры квалификационного оценивания, в которой принимает участие судья (кандидат на должность судьи) не позднее трех рабочих дней, со дня, следующего за днем ​​поступления запроса.

Для получения полного доступа к материалам судейского досье (досье кандидата на должность судьи) член Общественного совета добропорядочности также должен предоставить письменное обязательство не разглашать любым способом персональные данные, информацию с ограниченным доступом, которые стали известны ему в результате ознакомления с материалами судейского досье (досье кандидата на должность судьи), за исключением случаев непосредственно связанных с исполнением полномочий члена Общественного совета добропорядочности.

При наличии в материалах судейского досье (досье кандидата на должность судьи) сведений досудебного расследования, полный доступ к ним члену Общественному совету добропорядочности предоставляется только с письменного разрешения следователя или прокурора и том объеме, где они признают это возможным.

При этом Член Общественного совета добропорядочности не может быть ограничен в получении информации о номере уголовного производства в Едином реестре досудебных расследований, органе, осуществляющем досудебное расследование, фамилии, имени и отчестве должностного лица, направившего такие сведения в адрес Комиссии.

Порядок также определяет, что члены Общественного совета добропорядочности несут определенную законом ответственность за разглашение или нецелевое использование персональных данных или информации с ограниченным доступом.

«За» утверждение соответствующего Порядка проголосовали 12 членов ВККС, а против – 1 (член Комиссии Людмила Волкова).

В своем особом мнении Людмила Волкова отметила, что ст. 32 Конституции Украины предусматривает, что никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. Конституцией не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и прав человека.

Соответственно, сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия не допускаются, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и защиты прав человека.

Автор особого мнения добавила, что к конфиденциальной информации о физическом лице относятся, в частности, данные о его национальности, образовании, семейном положении, религиозных убеждениях, состоянии здоровья, а также адрес, дата и место рождения.

Таким образом, только физическое лицо, которого касается конфиденциальная информация, в соответствии с конституционным и законодательным регулированием права лица на сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации имеет право свободно, по своему усмотрению определять порядок ознакомления с ней других лиц, государства и органов местного самоуправления, а также право на сохранение ее в тайне.

Также Людмила Волкова отметила, что Общественный совет добропорядочности за время своей деятельности не обнародовал ни одного акта, предусматривающего внедрение мер по обеспечению защиты, в частности, персональных данных судей (кандидатов на должность судьи) на всех этапах их обработки ОСД.

Напомним, что 29 февраля ВККС впервые рассмотрела вопрос о согласовании проекта Порядка доступа к судейскому досье (досье кандидата на должность судьи) членов Общественного совета добропорядочности. По итогам рассмотрения, ВККС тогда решила направить проект Порядка в Высший совет правосудия, Совет судей Украины, Общественный совет добропорядочности и Государственную судебную администрацию для консультаций и предложений.

С текстом Порядка доступа к судейскому досье (досье кандидата на должность судьи) членов Общественного совета добропорядочности, а также особым мнением члена ВККС можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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