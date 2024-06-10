ВККС надала ГРД повний доступ до даних суддівських досьє і досьє кандидатів на посади суддів

У ВККС зазначили, що по-іншому вдіяти Комісія не могла, до того ж це є необхідним у демократичному суспільстві.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 22 травня 2024 року затвердила Порядок доступу до суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) членів Громадської ради доброчесності.

Як зазначено у рішенні Комісії, Порядок затверджено на виконання вимог закону 3511-IX (він же 10140-д від 17 листопада 2023 року), який передбачає внесення змін у Закон «Про судоустрій і статус суддів» та визначає, що «для здійснення своїх повноважень члени Громадської ради доброчесності мають право повного доступу до матеріалів суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді)».

У зв’язку з цим ВККС вказала, що «суддя або кандидат на посаду судді при проходженні кваліфікаційного оцінювання має бути готовим до втручання у його право на приватність задля досягнення цілей такого оцінювання, зокрема й до того, що певні відомості про нього стануть доступними Громадській раді доброчесності».

Також у Комісії додали, що повний доступ Громадської ради доброчесності до суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) «є необхідними у демократичному суспільстві».

В цілому ж Порядок доступу до суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) членів Громадської ради доброчесності, викладено на одній сторінці.

Згідно з Порядком, повний доступ до матеріалів суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) надається члену Громадської ради доброчесності секретаріатом Комісії за його письмовим запитом із зазначенням процедури кваліфікаційного оцінювання, в якій бере участь суддя (кандидат на посаду судді) не пізніше трьох робочих днів з дня, наступного за днем надходження запиту.

Для отримання повного доступу до матеріалів суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) член Громадської ради доброчесності також має надати письмове зобов’язання не розголошувати в будь-який спосіб персональні дані, інформацію з обмеженим доступом, які стали відомі йому в результаті ознайомлення із матеріалами суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді), за винятком випадків безпосередньо пов’язаних із виконанням повноважень члена Громадської ради доброчесності.

За наявності в матеріалах суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) відомостей досудового розслідування, повний доступ до них члену Громадській раді доброчесності надається лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають це можливим.

При цьому Член Громадської ради доброчесності не може бути обмежений в отриманні інформації щодо номера кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, органу, який здійснює досудове розслідування, прізвища, імені та по батькові службової особи, яка скерувала такі відомості на адресу Комісії.

Також Порядок визначає, що члени Громадської ради доброчесності несуть визначену законом відповідальність за розголошення або нецільове використання персональних даних чи інформації з обмеженим доступом.

«За» затвердження відповідного Порядку проголосували 12 членів ВККС, а проти – 1 (член Комісії Людмила Волкова).

У своїй окремій думці Людмила Волкова зазначила, що ст. 32 Конституції України передбачає, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Конституцією не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно, збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди не допускаються, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Автор окремої думки додала, що до конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Таким чином, лише фізична особа, якої стосується конфіденційна інформація, відповідно до конституційного та законодавчого регулювання права особи на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації має право вільно, на власний розсуд визначати порядок ознайомлення з нею інших осіб, держави та органів місцевого самоврядування, а також право на збереження її у таємниці.

Також Людмила Волкова зазначила про те, що Громадська рада доброчесності за час своєї діяльності не оприлюднила жодного акту, який би передбачав заходи щодо забезпечення захисту, зокрема, персональних даних суддів (кандидатів на посаду судді) на всіх етапах їх обробки ГРД.

Нагадаємо, що 29 лютого ВККС вперше розглянула питання про погодження проекту Порядку доступу до суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) членів Громадської ради доброчесності. За підсумками розгляду, ВККС тоді вирішила направити проект Порядку до Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності та Державної судової адміністрації для консультацій і пропозицій.

З текстом Порядку доступу до суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) членів Громадської ради доброчесності, а також окремою думкою члена ВККС можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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