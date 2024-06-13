В Украине есть предприятия, 90% проверок относительно которых незаконны — адвокат

Адвокат Владимир Бевза заявил, что в Украине существуют предприятия, большинство проверок контролирующих органов относительно которых незаконны.

Адвокат Володимир Бевза заявив, що в Україні існують підприємства, більшість перевірок контролюючих органів щодо яких є незаконними. Про це юрист сказав на другому WHITE-COLLAR CRIME FORUM, де чиновники та провідні юристи шукали баланс між економічною злочинністю та захистом бізнесу.

«Наразі близько 90% перевірок… із точки зору підстав для їх проведення є незаконними. До того ж акти перевірок у податкових спорах можуть бути недобросовісними», – навів Бевза статистику зі своєї практики та звернув увагу на порушення принципу добросовісності органів ДПС України під час складання актів перевірок, які потім передаються правоохоронним органам.

Також Бевза навів приклади недобросовісності контролюючих органів під час перевірок у трансфертному ціноутворенні у гірничодобувній галузі, щодо завідомо помилкового застосування податковими органами пп. 14.1.269-270 ст. 14 Податкового кодексу для цілей трансфертного ціноутворення. За його словами, дана норма застосовується вибірково, а не для всіх платників галузі. Вона приймалась законодавцем саме для оподаткування рентної плати із добування корисних копалин.

Також на форумі WHITE-COLLAR CRIME FORUM виступили заступник директора БЕБ Андрій Пащук, прокурор першого відділу управління захисту інвестицій ОГП Максим Чумак, керуючий партнер АО «Адрем» Віталій Положишник, партнер Dynasty Law & Investment Олег Жерьобкін, партнер GRACERS Людмила Куса, керівник практики WCC ADER HABER Елеонора Ємець, адвокат Володимир Бевза.

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