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В Офисе Президента готовятся к реформе юридического образования

08:10, 19 июня 2024
Ирина Мудрая отметила, что в Комитете Верховной Рады по вопросам образования уже подготовлен ряд предложений к концепции законопроекта о реформировании юридического образования.
В Офисе Президента готовятся к реформе юридического образования
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Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая провела совещание по законодательному урегулированию вопросов права образования.

В мероприятии приняли участие парламентарии, представители Министерства образования и науки и Министерства юстиции, ученые и эксперты в области юридического образования.

Ирина Мудрая отметила, что Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций подготовил ряд предложений к концепции законопроекта о реформировании права образования.

«Офис Президента вместе с Комитетом Верховной Рады, правительством, юристами и экспертами будут работать над внедрением реформы юридического образования. Это та реформа, которую должны согласовывать все органы власти и нарабатывать соответствующую концепцию», – сказала заместитель руководителя Офиса Президента.

Участники обсудили рекомендации Европейской комиссии к законопроекту. В частности, разграничение учебных заведений, которые могут готовить специалистов юридических профессий и правоохранителей, усиление практической подготовки, расширение магистерских программ и внедрение смешанной формы обучения.

Договорились продолжить совместное обсуждение концепции законопроекта о реформировании права образования.

Целью реформы является улучшение качества юридического образования и согласование его с европейскими стандартами.

Напомним, одно время предлагалось ликвидировать заочную форму обучения для юристов, а также запретить лицам, которые до этого не обучались на юриста, поступать в магистратуру на юриста.

Автор: Наталья Мамченко 

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