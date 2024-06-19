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В Офісі Президента готуються до реформи правничої освіти

08:10, 19 червня 2024
Ірина Мудра зазначила, що у Комітеті Верховної Ради з питань освіти вже підготовлено низку пропозицій до концепції законопроекту про реформування правничої освіти.
В Офісі Президента готуються до реформи правничої освіти
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Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра провела нараду щодо законодавчого врегулювання питань правничої освіти.

У заході взяли участь парламентарі, представники Міністерства освіти і науки та Міністерства юстиції, науковці й експерти в галузі юридичної освіти.

Ірина Мудра зазначила, що Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій підготував низку пропозицій до концепції законопроекту про реформування правничої освіти.

«Офіс Президента разом із Комітетом Верховної Ради, урядом, правниками та експертами працюватимуть над упровадженням реформи правничої освіти. Це та реформа, яку мають узгоджувати всі органи влади та напрацьовувати відповідну концепцію», – сказала заступниця керівника Офісу Президента.

Учасники обговорили рекомендації Європейської комісії до законопроекту. Зокрема, розмежування навчальних закладів, які можуть готувати фахівців правничих професій та правоохоронців, посилення практичної підготовки, розширення магістерських програм і запровадження змішаної форми навчання.

Домовилися продовжити спільне обговорення концепції законопроекту про реформування правничої освіти.

Реформа має на меті покращити якість юридичної освіти та узгодити її з європейськими стандартами.

Нагадаємо, у свій час пропонувалося ліквідувати заочну форму навчання для правників, а також заборонити особам, які до цього не навчалися на юриста, вступати до магістратури на правника.

Автор: Наталя Мамченко 

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