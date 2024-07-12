Детенизация, ОВГЗ, повышение налогов, ускоренная девальвация и эмиссия – Даниил Гетманцев перечислил, какие существуют варианты покрытия дефицита бюджета

Для покрытия дефицита бюджета, который, по подсчетам Даниила Гетманцева, может составить 400 млрд грн, есть несколько вариантов, среди которых повышение налогов и худший – эмиссия.

Фото: Укринформ

Для того, чтобы покрыть потребность в финансировании государственных расходов Украины, существует несколько вариантов. Один из них – это повышение налогов. При этом быстро получить средства в необходимых для страны объемах можно только путем изменений в основные налоги, как НДС и военный сбор. Худшим же вариантом будет эмиссия. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Укринформу.

«Пройдемся по тем вариантам, которые есть «на столе». Первый источник – это упомянутая детенизация. Она происходит, но ее нынешних темпов, очевидно, недостаточно, чтобы покрыть дефицит в 200 млрд гривен, который очень скромно, по-моему, определил министр финансов.

По моим подсчетам, речь идет о сумме более чем в два раза больше.

Еще один источник – увеличение заимствований на внутреннем рынке за счет ОВГЗ. Но этот ресурс ограничен, потенциал таких заимствований почти исчерпан. Другой вариант – принудительная конвертация остатков средств местных бюджетов в облигации, это где-то 150 млрд гривен, но считаю это очень плохим решением. «Самый плохой» путь для поиска ресурса – это ускоренная девальвация и эмиссия.

Еще одно плохое решение (к сожалению, «хороших» фактически не осталось) – это повышение налогов. Мы уже утвердили, рекомендовав ко второму чтению, законопроект о повышении до европейского уровня налогов на топливо. Потенциал постепенного повышения акцизов в 2024-м – 2,7 млрд гривен в месяц. На рассмотрении в комитете также законопроект о повышении налогов на табак.

Но это не последние изменения. Ожидаем от Кабинета Министров предложений о том, как решать проблему тотального недофинансирования. Окончательных вариантов пока нет» - отметил Даниил Гетманцев.

На вопрос, идет ли речь об увеличении военного сбора до 5%, а НДС – до 23%, Гетманцев отметил, что это «на уровне инсайдов или просто слухов».

«Мы не имеем права обсуждать это, пока не увидим официальные предложения от правительства. Вы слышали премьер-министра: вопрос повышения налогов на уровне КМ сейчас не обсуждается. Более того, обсуждают проекты, связанные с дополнительными невоенными расходами вроде подготовленной Министерством экономики программы кэшбека за товары, произведенные в Украине», - отметил он.

«Могу лишь одно сказать: быстро получить средства в необходимых для страны объемах можно только путем изменений в основные налоги, как НДС и военный сбор. Больше вариантов нет.

Если говорить об эмиссии, то это – я уже говорил, – самый плохой вариант. Потому что эмиссия – это инфляция, она, по сути, является налогом на бедных. Мы практиковали эмиссию в 2022 году на сумму 400 млрд гривен, что, среди прочего, спровоцировало инфляцию в 26%. Сейчас финансовая ситуация в стране, безусловно, лучше, чем в первый год войны. Инфляция очень низкая – 3,3%, золотовалютные резервы – на исторически высоких уровнях.

В Меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом возможность процедуры бюджетной эмиссии предусмотрена – после консультаций между Минфином, НБУ и МВФ, если другие источники покрытия бюджетного дефицита будут исчерпаны. Но при этом определены и ограничения эмиссии – максимум 50 млрд гривен в квартал.

Но нам бы не хотелось вообще включать этот инструмент, потому что он плохой, самый плохой из всех вариантов, которые сейчас» - подчеркнул Даниил Гетманцев.

На вопрос, может ли быть так, что законопроект о повышении налогов подаст «старый» Кабмин и уйдет в отставку, Гетманцев заявил, что в случае отставки Кабмина – во что он лично не верит, считая это опасным решением – все законопроекты, внесенные этим правительством и еще не принятые Верховной радой, можно считать отозванными.

«И новый Кабмин будет вынужден вносить свой проект с вариантом налоговых изменений. Поэтому «финт» с переложением негатива вряд ли возможен. Да и я убежден, что о негативе и рейтингах у нас в команде мало кто думает, когда речь идет о необходимых стране решениях», - добавил он.

Автор: Наталя Мамченко

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