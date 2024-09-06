Кабмин подсчитает количество граждан, вернувшихся после длительного пребывания за границей, с отслеживанием мест их размещения

При этом меру по разработке Стратегии государственной миграционной политики на период после 2025 года правительство запланировало на второе полугодие 2026 года.

Кабмин опубликовал распоряжение об утверждении плана мер на 2024 и 2025 годы по реализации Стратегии государственной миграционной политики Украины на период до 2025 года. Соответствующий план утвержден 3 сентября 2024 распоряжением 837-р.

В частности, план предусматривает разработку методики подсчета количества граждан Украины, вернувшихся после длительного (более одного года) пребывания за границей, с отслеживанием (обезличенных) мест их размещения, потребностей и уровня интеграции в местные общины. Эта методика должна быть утверждена приказом Минреинтеграции в 2025 году.

Примечательно также, что мероприятие по разработке Стратегии государственной миграционной политики на период после 2025 г. Правительство запланировало на второе полугодие 2026 г., хотя такие стратегии обычно готовятся заранее.

Что касается каких-то особых мер по стимулированию возвращения украинцев, которые находятся за границей, то они не предусмотрены.

Напомним, ранее озвучивалась идея создания отдельного Министерства единства, которое будет заниматься этим стимулированием к возвращению.

«Обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев» - отметил недавно глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Кроме того, план Правительства предусматривает обеспечение оформления с применением средств Единого государственного демографического реестра удостоверения личности моряка, удостоверение личности на возвращение в Украину, сопровождение в Верховной Раде законопроекта «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки» 3986, который был подан еще 14 августа 2020 года, принятие необходимых мер по подключению к системе PRADO (публичный реестр документов, удостоверяющих личность, и проездных документов, размещенный на официальном веб-сайте Совета ЕС), принятие необходимых мер по участию в системе FADO (онлайн-база данных подлинных и поддельных документов) и т.д.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Правительство приняло 23 августа распоряжение, которым утвердило план выполнения Комплексной реформы органов правопорядка, где предусмотрело ратификацию Римского статута после прекращения войны. При этом 21 августа Верховная Рада приняла в качестве закона №3909-IX внесенный 15 августа Президентом Украины законопроект 0285 о ратификации Римского статута.

Автор: Наталья Мамченко

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