Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін підрахує кількість громадян, які повернулися після тривалого перебування за кордоном, з відслідковуванням місць їх розміщення

12:51, 6 вересня 2024
При цьому захід з розроблення Стратегії державної міграційної політики на період після 2025 року Уряд запланував аж на друге півріччя 2026 року.
Кабмін підрахує кількість громадян, які повернулися після тривалого перебування за кордоном, з відслідковуванням місць їх розміщення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін опублікував розпорядження про затвердження плану заходів на 2024 і 2025 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року. Відповідний план затверджено 3 вересня 2024 року розпорядженням 837-р.

Зокрема, план передбачає розроблення методики підрахунку кількості громадян України, які повернулися після тривалого (понад один рік) перебування за кордоном, з відслідковуванням (знеособлено) місць їх розміщення, потреб та рівня інтеграції в місцеві громади. Цю методику має бути затверджено наказом Мінреінтеграції у 2025 році.

Прикметно також, що захід з розроблення Стратегії державної міграційної політики на період після 2025 року Уряд запланував на друге півріччя 2026 року, хоча такі стратегії зазвичай готуються зазделегідь.

Стосовно якихось особливих заходів щодо стимулювання повернення українців, які перебувають за кордоном, то їх не передбачено.

Нагадаємо, раніше озвучувалася ідея створення окремого Міністерства єдності, яке, зокрема, буде займатися цим стимулюванням до повернення.

«Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців» - зазначив нещодавно глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Крім того, план Уряду передбачає забезпечення оформлення із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру посвідчення особи моряка, посвідчення особи на повернення в Україну, супроводження у Верховній Раді законопроекту «Про паспорт громадянина України у формі книжечки» 3986, який був поданий ще 14 серпня 2020 року, вжиття необхідних заходів для підключення до системи PRADO (публічний реєстр документів, що посвідчують особу, та проїзних документів, розміщений на офіційному веб-сайті Ради ЄС), вжиття необхідних заходів для участі в системі FADO (онлайн-база даних справжніх і підроблених документів) тощо.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд прийняв 23 серпня розпорядження, яким затвердив план виконання Комплексної реформи органів правопорядку, де передбачив ратифікацію Римського статуту після припинення війни. При цьому 21 серпня Верховна Рада прийняла як закон №3909-IX внесений 15 серпня Президентом України законопроект 0285 про ратифікацію Римського статуту.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін підрахує кількість громадян, які повернулися після тривалого перебування за кордоном, з відслідковуванням місць їх розміщення

При цьому захід з розроблення Стратегії державної міграційної політики на період після 2025 року Уряд запланував аж на друге півріччя 2026 року.

Невідображення в ЄРДР процесуального рішення прокурора не може свідчити про його об’єктивну відсутність – Верховний Суд

Прокурор стверджував, що суд безпідставно ототожнив поняття прийняття процесуальних рішень з поняттям їх обліку в ЄРДР, а невідображення прийнятого під час досудового розслідування процесуального рішення в ЄРДР не може свідчити про його відсутність в цілому.

Верховний Суд визначився, коли свідоцтво адвоката не означає, що йому мають повідомляти про підозру в особливому порядку

Вступивши на державну службу або займаючись іншою діяльністю, яка є несумісною з адвокатською, особа не може розраховувати на збереження гарантій, притаманних адвокатській діяльності – Верховний Суд.

Омбудсмен звернувся до КСУ щодо особливої «мінімалки» в 1600 грн для розрахунку виплат за рішеннями суду, яка призвела до зменшення доплат до пенсії

Конституційний Суд розгляне подання Дмитра Лубінця стосовно застосування для обчислення виплат за рішеннями суду 1600 грн як розміру мінімальної заробітної плати.

Верховна Рада схвалила законопроект про приватизацію державних банків, який вносить зміни до КАСУ, ГПК та ЦПК

Пропонується доповнити перелік випадків, коли не допускається забезпечення позову.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Микола Панов
    Микола Панов
    суддя Харківського окружного адміністративного суду