Кабмін підрахує кількість громадян, які повернулися після тривалого перебування за кордоном, з відслідковуванням місць їх розміщення

При цьому захід з розроблення Стратегії державної міграційної політики на період після 2025 року Уряд запланував аж на друге півріччя 2026 року.

Кабмін опублікував розпорядження про затвердження плану заходів на 2024 і 2025 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року. Відповідний план затверджено 3 вересня 2024 року розпорядженням 837-р.

Зокрема, план передбачає розроблення методики підрахунку кількості громадян України, які повернулися після тривалого (понад один рік) перебування за кордоном, з відслідковуванням (знеособлено) місць їх розміщення, потреб та рівня інтеграції в місцеві громади. Цю методику має бути затверджено наказом Мінреінтеграції у 2025 році.

Прикметно також, що захід з розроблення Стратегії державної міграційної політики на період після 2025 року Уряд запланував на друге півріччя 2026 року, хоча такі стратегії зазвичай готуються зазделегідь.

Стосовно якихось особливих заходів щодо стимулювання повернення українців, які перебувають за кордоном, то їх не передбачено.

Нагадаємо, раніше озвучувалася ідея створення окремого Міністерства єдності, яке, зокрема, буде займатися цим стимулюванням до повернення.

«Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців» - зазначив нещодавно глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Крім того, план Уряду передбачає забезпечення оформлення із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру посвідчення особи моряка, посвідчення особи на повернення в Україну, супроводження у Верховній Раді законопроекту «Про паспорт громадянина України у формі книжечки» 3986, який був поданий ще 14 серпня 2020 року, вжиття необхідних заходів для підключення до системи PRADO (публічний реєстр документів, що посвідчують особу, та проїзних документів, розміщений на офіційному веб-сайті Ради ЄС), вжиття необхідних заходів для участі в системі FADO (онлайн-база даних справжніх і підроблених документів) тощо.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд прийняв 23 серпня розпорядження, яким затвердив план виконання Комплексної реформи органів правопорядку, де передбачив ратифікацію Римського статуту після припинення війни. При цьому 21 серпня Верховна Рада прийняла як закон №3909-IX внесений 15 серпня Президентом України законопроект 0285 про ратифікацію Римського статуту.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.