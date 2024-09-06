Мін’юст нагадує порядок стягнення заборгованості із заробітної плати

Для стягнення заборгованості із заробітної плати працівник може звернутися до суду в порядку наказного провадження та позовного провадження.

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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадує порядок стягнення заборгованості з заробітної плати.

Якщо не виплачують нараховану заробітну плату, громадяни можуть звернутись до суду та направити рішення на примусове виконання.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом та передбачено статтею 43 Конституції України.

Працівник має право на оплату своєї праці на підставі укладеного трудового договору згідно статті 21 Закону України «Про оплату праці».

На особливому контролі залишається стан виконання виконавчих документів про стягнення заборгованості по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних з трудовими правовідносинами.

Як звернутися до суду, якщо владнати питання в позасудовому порядку не вдалося?

Для стягнення заборгованості із заробітної плати працівник може звернутися до суду в порядку наказного провадження (вимога працівника про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати є безспірною) та позовного провадження (існує спір щодо розміру заборгованості з виплати заробітної плати та/або права на її отримання).

Термін звернення до суду з позовом про стягнення заробітної плати необмежений.

Після отримання рішення суду звертайтесь до державної виконавчої служби.

Розпочинається примусове виконання після надходження заяви від стягувача до відділу Державної виконавчої служби.

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