Минюст напоминает порядок взыскания задолженности по заработной плате

Для взыскания задолженности по заработной плате работник может обратиться в суд в порядке приказного производства и искового производства.

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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напоминает порядок взыскания задолженности по заработной плате.

Если не выплачивается начисленная заработная плата, граждане могут обратиться в суд и направить решение на принудительное исполнение.

Право на своевременное получение вознаграждения за труд защищается законом и предусмотрено статьей 43 Конституции Украины.

Работник имеет право на оплату своего труда на основании заключенного трудового договора согласно статье 21 Закона Украины "Об оплате труда".

На особом контроле остается состояние выполнения исполнительных документов о взыскании задолженности по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовым правоотношением.

Как обратиться в суд, если уладить вопрос во внесудебном порядке не удалось?

Для взыскания задолженности по заработной плате работник может обратиться в суд в порядке приказного производства (требование работника о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы бесспорно) и искового производства (существует спор относительно размера задолженности по выплате заработной платы и/или права на ее получение) ).

Срок обращения в суд с иском о взыскании заработной платы не ограничен.

После получения решения суда обращайтесь в государственную исполнительную службу.

Начинается принудительное исполнение после поступления заявления от взыскателя в отдел Государственной исполнительной службы.

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