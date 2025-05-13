Верховная Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения с США о полезных ископаемых

Изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения с США о недрах приняты в первом чтении.

Фото: Верховная Рада

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Верховная Рада 13 мая приняла в первом чтении изменения в Бюджетный кодекс для реализации Соглашения с США «о полезных ископаемых», а именно законопроект 13256.

За проголосовало 286 депутатов.

Изменения в Бюджетный кодекс нужны для воплощения положения о наполнении Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Вклад Украины будет состоять из половины средств, которые получены после вступления в силу Соглашения от:

• ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении А к Соглашению) с новых лицензий,

• выдачи новых спецразрешений на пользование недрами,

• реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

«Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд госбюджета и по решению главного распорядителя (вероятно, Минэкономики) перечисляться в Фонд восстановления.

Порядок цифр относительно взносов со стороны Украины – около 3 млрд грн за 5 лет (по крайней мере, если бы Соглашение было подписано в 2019 году, то именно такая сумма поступила бы в Фонд как вклад Украины к этому времени)», объяснила председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом 13256 предусмотрено внести изменения в Бюджетный кодекс относительно направления в специальный фонд Государственного бюджета в части доходов:

50% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения по перечню активов природных ресурсов с учетом условий их добычи, установленных Соглашением о фонде восстановления;

50% сбора за выдачу специальных разрешений на пользование недрами по перечню активов природных ресурсов и условий их выдачи, установленных Соглашением о фонде восстановления, и 50 процентов средств от продажи таких разрешений;

50% средств от использования (реализации) части произведенной продукции, которая остается в собственности государства в соответствии с соглашениями о разделе продукции, и/или средств в виде денежного эквивалента такой государственной части продукции по перечню активов природных ресурсов и условий их выдачи, установленных Соглашением о фонде восстановления.

Предусмотрено, что средства, полученные в специальный фонд Государственного бюджета Украины из вышеуказанных источников, будут направлены на оплату взноса в Инвестиционный фонд восстановления США – Украина в форме ограниченного партнерства, созданного в соответствии с Соглашением о создании Инвестиционного фонда восстановления и Соглашением об ограниченном партнерстве.

В то же время предложено доходы, полученные от Инвестиционного фонда восстановления в форме партнерства в виде распределений или иным образом, и доходы, полученные от Российской Федерации или ее представителей как репарации за вторжение РФ в Украину, зачислять в доходы общего фонда Государственного бюджета Украины в полном объеме.

Также предложено, что возврат ошибочно или излишне уплаченных сумм с рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения по перечню активов природных ресурсов с учетом условий их добычи, установленных ратифицированным Соглашением о создании Инвестиционного фонда восстановления, с даты вступления его в силу, будет осуществлен в установленном порядке, а доля таких поступлений, которая поступила в специальный фонд государственного бюджета и подлежит возврату, будет возвращена за счет текущих поступлений в специальный фонд государственного бюджета.

Поступления начисленных сумм за последний отчетный (налоговый) период года, в котором ратифицированное Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления прекратит свое действие, и налоговый долг, возврат ошибочно или излишне уплаченных сумм с рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения по перечню активов природных ресурсов с учетом условий их добычи, установленных ратифицированным Соглашением о создании Инвестиционного фонда восстановления, с даты вступления его в силу, зачисляются (осуществляются) в/из соответствующего бюджета в порядке и на условиях, которые действовали до прекращения действия такого Соглашения.

Автор: Наталя Мамченко

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