Верховный Суд выразил позицию относительно природы встречного иска в публично-правовых спорах

Встречный иск и бремя доказывания в административном судопроизводстве – позиция Верховного Суда.

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Верховный Суд отменил постановление Шестого апелляционного административного суда от 6 августа 2024 года по делу № 580/2402/23 и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции для проверки процедуры, связанной с охраной культурного наследия.

Заместитель руководителя Черкасской окружной прокуратуры в интересах государства в лице Управления культуры и охраны культурного наследия Черкасской областной государственной администрации обратился в суд с иском к физическому лицу об обязании заключить охранный договор относительно жилого дома конца ХIХ в., внесенного в Перечень только что выявленных памятников архитектуры.

Прокурор утверждал, что ответчица не выполнила обязанность по заключению договора и не обеспечивает надлежащее содержание объекта.

Физическое лицо подало встречный иск, в котором просило признать противоправным и отменить приказ Службы охраны культурного наследия Черкасской ОГА о включении дома в Перечень только что выявленных памятников архитектуры, ссылаясь на нарушение процедур учета и экспертизы, в частности отсутствие занесения дома в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и ненаправление учетной документации в Министерство культуры и информационной политики Украины.

Черкасский окружной административный суд решением от 09 апреля 2024 года отказал в удовлетворении встречного иска и обязал ответчицу заключить охранный договор, мотивируя это недоказанностью нарушения прав ответчицы на время принятия оспариваемого приказа, в то же время пришел к выводу, что физическое лицо обязано заключить охранный договор относительно только что выявленного объекта культурного наследия.

Шестой апелляционный административный суд постановлением от 06 августа 2024 года изменил мотивацию отказа в иске, указав, что ответчица не доказала отсутствие исторической и культурной ценности дома.

Направляя дело на новое рассмотрение, Верховный Суд отметил, что обязанность доказывания правомерности приказа Службы охраны культурного наследия Черкасской ОГА о включении дома в Перечень только что выявленных памятников архитектуры возлагается на субъект властных полномочий, то есть на Службу, в соответствии с частью второй статьи 78 Кодекса административного судопроизводства Украины. Поэтому суд апелляционной инстанции неправомерно переложил бремя доказывания на физическое лицо, которое не обязано опровергать культурную ценность объекта без надлежащих доказательств со стороны субъекта властных полномочий.

Дело направлено на новое рассмотрение также для проверки апелляционным судом обстоятельств проведения научно-исследовательских работ для определения культурной ценности объекта; наличия экспертизы в соответствии с пунктом 12 Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранения, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 года № 203; привлечения специалистов научно-исследовательских и проектных организаций для составления заключения о культурной/исторической ценности здания.

Верховный Суд подчеркнул, что по делам о признании противоправными актов (приказов) органа охраны культурного наследия о включении объектов в Перечень только что выявленных объектов культурного наследия суд обязан проверить соблюдение процедуры внесения объекта, в частности проведение экспертизы и наличие заключения о культурной ценности.

При этом обязанность доказывания правомерности решений субъекта властных полномочий возлагается на сам субъект, а не на физическое лицо, которое их оспаривает, особенно когда речь идет об ограничении права собственности.

Отдельное внимание Верховный Суд обратил на правовую природу встречного иска в административном процессе, отметив, что встречный иск является процессуальным инструментом, который позволяет ответчику, не являющемуся субъектом властных полномочий, реализовать свое право на судебную защиту путем подачи самостоятельного искового требования, связанного с первоначальным иском. Целью встречного иска может быть как полное или частичное исключение удовлетворения первоначального иска, так и установление новых правоотношений между сторонами, что обосновывает целесообразность их совместного рассмотрения.

Верховный Суд подчеркнул, что применение встречного иска является оправданным в делах, где ответчик оспаривает правомерность действий или решений субъекта властных полномочий, которые непосредственно влияют на объем его прав или обязанностей.

Постановление Верховного Суда от 26 февраля 2025 года по делу 580/2402/23 (административное производство № К/990/33757/24).

Автор: Наталя Мамченко

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