Telegram хотят обязать раскрывать структуру собственности и источники финансирования

Народные депутаты предлагают изменить регулирование Telegram в Украине — от обязательного раскрытия структуры собственности до ограничений для государственного сектора.

Верховная Рада Украины готовится рассмотреть законопроект №11115, который впервые устанавливает правила для платформ совместного доступа к информации, в частности таких как Telegram.

Автор законопроекта №11115 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация» Николай Княжицкий 25 марта 2026 года заявил, что инициатива уже получила единогласную поддержку профильного Комитета по гуманитарной и информационной политике и подается как ответ на вызовы безопасности — от дезинформации до использования платформ для координации преступлений.

Тема ограничения Telegram вновь приобрела особый резонанс после теракта во Львове, о чем ранее писала «Судебно-юридическая газета». После теракта заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук призвала пересмотреть ограничения социальной сети Telegram и других анонимных платформ в Украине.

Напомним, ранее Комитет по вопросам свободы слова провел круглый стол, на котором была озвучена цель искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине. Однако глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев отметил, что «на регуляцию нет ресурсов». Также народный депутат Ирина Констанкевич заявила, что в настоящее время в Украине нет законодательной базы для закрытия Telegram-каналов.

По сути, дискуссия вокруг Telegram демонстрирует разрыв между намерениями и возможностями государства: говорят даже о запрете, но одновременно признают — нет ни ресурсов для регулирования, ни правовых механизмов даже для закрытия отдельных каналов. В итоге проблема не только в платформах, а в том, что у государства пока нет соответствующих инструментов системного воздействия. Именно поэтому данный законопроект стоит проанализировать подробнее.

Платформы совместного доступа как новый объект правового регулирования

Законопроект вводит в правовое поле категорию «платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация» (изменения в Закон Украины «О медиа»), фактически легализуя их как полноценных участников информационных отношений.

Уточненное определение онлайн-медиа дополнительно фиксирует возможность функционирования таких субъектов не только через собственные веб-сайты, но и через страницы и каналы на соответствующих платформах. В пояснительной записке прямо указывается, что предыдущее регулирование было неполным и не обеспечивало эффективного реагирования на вызовы в информационной сфере, что в условиях вооруженной агрессии создает угрозы национальной безопасности.

Таким образом, законопроект формирует нормативную основу для охвата сегмента, который фактически уже выполняет функции массового медиа.

Обязанности провайдеров как элемент регулирования

Ключевым элементом является введение статьи 23-1 в Закон Украины «О медиа», которая устанавливает комплекс обязанностей для провайдеров платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация.

Они обязаны внедрить прозрачные и понятные механизмы оценки и направления владельцам страниц (учетных записей) на платформе совместного доступа к информации обращений пользователей относительно информации, размещенной на такой платформе, которая может нарушать требования законодательства и условия пользования, механизмы эффективного рассмотрения обращений и уведомления пользователей о результатах такого рассмотрения, а также обеспечить прозрачный, простой и эффективный механизм обжалования действий владельцев страниц (учетных записей) на платформе совместного доступа к информации при рассмотрении обращений пользователей.

Одновременно на них возлагается обязанность реагировать на обращения Национального совета путем ограничения распространения информации, нарушающей требования законодательства, а также соблюдать ограничения по контенту — предусмотреть в условиях пользования сервисом платформы совместного доступа к информации запрет на распространение информации, нарушающей требования статей, в частности статей 36, 42, 119 Закона Украины «О медиа».

Пояснительная записка подчеркивает, что таким образом государство получает необходимый инструментарий для коммуникации с провайдерами и влияния на распространение информации, аналогичный уже существующему для платформ совместного доступа к видео.

Провайдер платформы совместного доступа к информации, подпадающий под юрисдикцию Украины или государства-члена ЕС, публикует на своем веб-сайте и связанных сервисах данные о себе.

Провайдер, не подпадающий под такую юрисдикцию, обязан обеспечить наличие в Украине уполномоченного представителя для коммуникации с Национальным советом и сообщить его контактные данные.

Сообщения и требования направляются через такого представителя, а при его отсутствии — публикуются на веб-сайте Национального совета.

Провайдер обязан по требованию Национального совета раскрывать структуру собственности и источники финансирования в течение 45 дней.

Отсутствие представителя или непредоставление информации является основанием для признания структуры собственности непрозрачной.

Презумпция непрозрачности как правовой механизм ограничения

Законопроект вводит конструкцию, согласно которой отсутствие коммуникации с провайдером или непредоставление им запрашиваемой информации влечет признание структуры собственности непрозрачной.

Предлагается ввести статью 37-1 Закона Украины «О медиа» — ограничения на использование медиа для распространения массовой информации.

После вступления закона в силу к государственным органам и воинским формированиям сектора безопасности и обороны соответствующие ограничения будут применяться с учетом особенностей, которые будет определять Кабинет Министров Украины.

Порядок использования военнослужащими, работниками разведывательных и правоохранительных органов компьютерных программ, сервисов и облачных услуг, связанных с платформами с непрозрачной структурой собственности или такими, которые действуют с нарушением требований закона, будет установлен Кабинетом Министров Украины.

Пояснительная записка прямо формулирует это как презумпцию: невозможность проверки приравнивается к непрозрачности. Поскольку вопросы соблюдения требований статьи 120 Закона Украины «О медиа» относительно собственности и финансирования со стороны государства-агрессора являются критическими, особенно в условиях вооруженной агрессии (статья 120 носит временный характер в соответствии со статьей 118 Закона «О медиа»), законопроект предлагает установить законодательную презумпцию, что невозможность осуществить проверку из-за отсутствия коммуникации с провайдером (как вследствие отсутствия представительства, так и вследствие непредоставления запрошенных документов и информации) является основанием для признания структуры собственности такого провайдера непрозрачной.

Дополнительно устанавливается запрет на использование связанных программных продуктов и сервисов на оборудовании, используемом для служебных целей, что фактически формирует механизм институционального ограничения доступа к таким платформам.

Формирование санкционного регулирования

Несмотря на отсутствие прямого указания на санкции, законопроект формирует правовую модель, близкую к санкционному регулированию. В частности, через изменения в Закон «Об облачных услугах» устанавливается запрет на использование ресурсов, связанных с субъектами, на которых распространяется действие Закона Украины «О санкциях», а также с платформами, структура собственности которых признана непрозрачной.

Запрещается обработка информации, составляющей государственную тайну, служебной информации, государственных и единых реестров, создание и обеспечение функционирования которых установлено законом, с использованием облачных ресурсов и/или центров обработки данных.

Кроме того, статья 23-1 Закона Украины «О медиа» предусматривает обязанность провайдеров раскрывать структуру собственности и источники финансирования, что напрямую корреспондирует с требованиями статьи 120 Закона «О медиа», запрещающей деятельность субъектов, связанных с государством-агрессором. В пояснительной записке акцентируется, что эти механизмы направлены на минимизацию рисков влияния иностранных, в том числе враждебных, субъектов на информационное пространство Украины.

Евроинтеграционный контекст и отклонения от модели ЕС

Законопроект декларирует согласованность с правом Европейского Союза, в частности Регламентом (ЕС) 2022/2065 (Digital Services Act). Это проявляется в отказе от обязательной регистрации провайдеров и введении требования о наличии представителя для коммуникации (ч. 3 ст. 23-1 Закона Украины «О медиа» в редакции законопроекта), что соответствует подходу, предусмотренному статьей 13 DSA.

В то же время национальная модель содержит некоторые отличия, в частности презумпцию непрозрачности и связанные с ней ограничения для государственного сектора.

Расширение полномочий Национального совета

В результате принятия законопроекта существенно расширяется функционал Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Он получает полномочия требовать ограничения распространения информации, инициировать исследования структуры собственности провайдеров, в том числе в условиях вооруженной агрессии, а также формировать и обнародовать перечни платформ, не соответствующих требованиям законодательства.

Пояснительная записка подчеркивает, что такие полномочия являются новыми и направлены на устранение прежней неспособности государства эффективно реагировать на угрозы в информационной сфере. Это свидетельствует о трансформации роли регулятора от надзорного органа к ключевому субъекту формирования правил функционирования цифрового медиапространства.

Заключение ГНЭУ

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины, проанализировав представленный законопроект № 11115 от 25.03.2024, считает целесообразным высказать следующие замечания.

ГНЭУ обращает внимание на то, что предложенное регулирование деятельности соответствующих субъектов должно решаться не в плоскости законодательства в сфере медиа, а скорее в плоскости регулирования отношений в сфере электронной коммерции, электронных коммуникаций и облачных услуг.

Предложение определить отдельный тип провайдеров платформ совместного доступа к информации как субъектов в сфере медиа также вызывает замечания. Деятельность предложенного вида провайдеров заключается в предоставлении услуг промежуточного характера в информационной сфере, которые имеют «пассивную сущность» и не обязаны осуществлять мониторинг информации. Провайдеры онлайн-платформ признаны провайдерами услуг хостинга.

Отмечено, что назначение института уполномоченного представителя провайдера по своей правовой природе является формой коммуникации с Национальным советом. Соответственно, отсутствие сведений о таком представителе (представительстве) никоим образом не связано со структурой собственности провайдера. Следовательно, определение этого в качестве основания для признания структуры собственности такого провайдера непрозрачной, по сути, будет выглядеть как юридическая фикция, что не является корректным и достаточно обоснованным.

Кроме того, вызывает возражения как предложение определить соответствующих субъектов в качестве нового вида субъектов в сфере медиа, так и предложение регламентировать их деятельность именно в Законе Украины «О медиа».

Обращено внимание на несогласованность подхода проекта к размерам штрафных санкций, предложенного в изменениях к ст. 114 Закона, с подходом к регулированию аналогичных вопросов в ст. 52 Регламента 2022/2065.

В целом было отмечено, что положения проекта требуют уточнения и технико-юридического совершенствования.

Итак, в итоге дискуссия вокруг Telegram должна сводиться не к вопросу запрета, а к поиску эффективных и юридически корректных механизмов воздействия.

