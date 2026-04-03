Пассивное поведение истца и проживание за границей не являются уважительной причиной для восстановления срока обжалования санкций: позиция БП ВС

БП ВС подтвердила, что опубликование указа Президента запускает срок обращения в суд, а неосведомленность или проживание за границей не являются уважительной причиной его пропуска.

В делах об оспаривании указов Президента Украины, в частности о применении санкций, ключевым становится вопрос, с какого момента лицо считается таким, которое должно было узнать о нарушении своих прав. Особенно остро это проявляется в условиях военного положения, когда санкции активно применяются, в том числе к лицам, находящимся за границей и фактически живущим в ином информационном пространстве, что усложняет определение момента их осведомленности о таких ограничениях.

В деле № 990/491/25 от 26 марта 2026 года Большая Палата Верховного Суда рассмотрела вопрос, влияет ли фактическая неосведомленность лица об указе Президента, а также его проживание за пределами Украины, на начало течения шестимесячного срока обращения в административный суд.

Обстоятельства дела

Истец обратился в Верховный Суд как суд первой инстанции с иском к Президенту Украины об отмене указа в части применения к нему санкций. Иск был подан 17 октября 2025 года одновременно с заявлением о восстановлении срока обращения в суд.

Обосновывая пропуск срока, истец указывал, что случайно узнал о применении санкций лишь в июле 2025 года при обращении к нотариусу в Украине для оформления доверенности. Именно тогда, по результатам проверки, нотариус сообщил о наличии санкций в отношении истца в Государственном реестре.

Истец настаивал, что постоянно проживает в Республике Кипр, является ее гражданином и налоговым резидентом, не имеет имущественных или правовых связей с Украиной, не был индивидуально уведомлен о применении санкций и не имел реальной возможности узнать об указе. Отдельно отмечалось, что официальные печатные издания Украины, в которых осуществляется опубликование указов, не распространяются за пределами государства, а получение информации через интернет требовало бы постоянного мониторинга, что не является обоснованным требованием.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда установил, что указ был официально опубликован 14 марта 2023 года и вступил в силу в день опубликования. Соответственно, течение срока на обращение в суд началось 15 марта 2023 года и закончилось 15 сентября 2023 года.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что законодательство не предусматривает обязанности индивидуального уведомления лица об указе Президента, а информация о санкциях является публичной и доступной, в частности через Государственный реестр санкций. Кроме того, учитывая характер санкций как ограничительных мер, имеющих реальные правовые последствия, лицо не могло длительное время не знать об их применении.

В связи с этим суд признал причины пропуска срока неуважительными, отказал в его восстановлении и вернул исковое заявление.

Истец обжаловал это решение в Большую Палату Верховного Суда, указав, что оспариваемый указ не является нормативно-правовым актом и на него не распространяется «презумпция знания» в связи лишь с фактом его опубликования, следовательно, следует прийти к выводу, что пребывание за границей, то есть в ином информационном пространстве, существенно снижает возможность конкретного лица в ходе повседневной жизни узнать о факте принятия в отношении него акта индивидуального действия органом государственной власти иностранного государства, тем более что такой акт является экстраординарной мерой по своей природе.

Позиция БП ВС

Суд напомнил, что начало течения срока обращения в суд определяется моментом, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов.

Большая Палата Верховного Суда отметила, что разумные сроки в административном судопроизводстве — это кратчайшие при конкретных обстоятельствах сроки (если иное не определено законом или не установлено судом), в течение которых сторона должна совершить определенные действия, демонстрируя свою заинтересованность в их результатах, и которые объективно оцениваются судом на соответствие принципам добросовестности и разумности, а также на предмет соблюдения прав других участников (обеспечения баланса интересов).

БП ВС подчеркнула: «Правила регулирования сроков для подачи жалобы, безусловно, направлены на обеспечение надлежащего отправления правосудия и соблюдение принципа юридической определенности».

Однако сама концепция «уважительных причин» не является четкой, поэтому для национальных судов еще важнее указывать причины своего решения о восстановлении пропущенного срока и возобновлении производства по делу заявителя.

Большая Палата Верховного Суда согласилась с выводами суда первой инстанции, исходя из следующего.

Суд отметил: «Опубликование указов Президента Украины на государственном языке в официальных печатных изданиях считается надлежащим способом доведения их до сведения. Незнание этого не освобождает от юридических последствий, которые влечет указ, в частности при обращении в суд с пропуском установленного для этого срока».

БП ВС указала, что опубликование оспариваемого Указа, то есть его обнародование, презюмирует, что его содержание доведено до всех заинтересованных лиц.

Следовательно, БП ВС считает необоснованными доводы апелляционной жалобы относительно ошибочного вывода КАС ВС о моменте, с которого истец имел возможность узнать о нарушении его прав спорным Указом.

Также Суд указал, что сравнительный анализ словоформ «узнала» и «должна была узнать» дает основания для вывода о презумпции возможности и обязанности лица знать о состоянии своих прав.

Большая Палата Верховного Суда посчитала необоснованными доводы заявителя о том, что характеристика информационного пространства Украины и обстоятельства опубликования оспариваемого Указа не позволяют установить безусловную возможность иностранца беспрепятственно узнать о факте применения санкций, поскольку истец не предоставил никаких доказательств, которые бы подтверждали ограничение его физического доступа к источникам официального опубликования или фактическую изоляцию от информации о публичном акте, касающемся его правового статуса.

Таким образом, утверждение истца о его неосведомленности о применении к нему санкций в течение длительного времени не согласуется с правовой природой ограничительных мер, которые по своей сути направлены на существенное ограничение правового статуса лица; противоречит сущности примененных ограничительных мер, имеющих реальные имущественные, организационные и правовые последствия, а также публичному характеру решений о применении санкций, которые публикуются в официальных источниках и являются общедоступными.

Суд также отклонил доводы о проживании за границей.

БП ВС указала: «Проживание истца за пределами Украины, его иностранное гражданство или отсутствие доступа к печатным изданиям не являются объективными и непреодолимыми препятствиями для ознакомления с публичным актом Президента Украины, который был официально обнародован в установленном законом порядке».

Относительно уважительности причин — Суд подчеркнул, что пропуск срока на обращение в суд вследствие пассивного поведения истца по реализации своих процессуальных прав и нежелания реализовать их в полной мере не является уважительной причиной пропуска срока на обращение в суд с соответствующим иском.

Подводя итог, БП ВС констатировала, что обстоятельства, на которые ссылается истец в обоснование несоблюдения им сроков обращения в суд, не дают достаточных и убедительных оснований для признания причин пропуска срока обращения в административный суд уважительными и его восстановления, поэтому апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Таким образом, Большая Палата Верховного Суда закрепила подход, согласно которому официальное обнародование указа Президента создает презумпцию осведомленности лица и определяет начало течения срока на его обжалование. Фактическая неосведомленность, проживание за границей или отсутствие персонального уведомления не признаются объективными препятствиями.

Данная правовая позиция обеспечивает единство практики и усиливает принцип юридической определенности в спорах о санкциях.

