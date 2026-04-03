Украина использовала 96% резервного фонда за 3 месяца: есть ли план «Б»

Мобильные генераторы и поддержка железной дороги: как резервный фонд обеспечивает жизнедеятельность страны

Фото: finclub.net

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Последние дни новостные ленты и Telegram-каналы известных политиков заполонила тема, касающаяся тревожных цифр бюджетной статистики. Правительство сталкивается с критическим вызовом — стремительным сокращением Резервного фонда госбюджета. Расходы на оборону и ликвидацию последствий обстрелов заставляют Кабинет Министров искать экстренные пути наполнения фонда.

Министерство финансов официально подтвердило, что по состоянию на начало апреля 2026 года объем средств в Резервном фонде государственного бюджета приблизился к критической отметке.

Всего за первые три месяца 2026 года Украина фактически исчерпала резервный фонд государственного бюджета, потратив более 47,5 млрд грн из предусмотренных 49,42 млрд грн. Министерство финансов подчеркнуло, что средства направлены на приоритетные и неотложные нужды государства в условиях войны.

Защита энергетики и стабильность

Согласно отчету Минфина, средства резервного фонда не распылялись мелкими частями, а пошли на стратегические направления, обеспечивающие выживание страны после сложной зимы.

В частности, 22 млрд грн пошли на защиту критической инфраструктуры. Это крупнейшая статья расходов, направленная на усиление энергетических, транспортных и коммунальных объектов для предотвращения техногенных катастроф.

16 млрд грн — поддержка «Укрзализныци». Деньги выделены для обеспечения стабильной логистики и пассажирских перевозок, которые являются критическими для эвакуации и экономики.

3 млрд грн — аварийное восстановление дорог. Ремонт артерий, необходимых для перемещения войск и доставки гуманитарных грузов, прежде всего в прифронтовых регионах.

2,56 млрд грн — энергетическая устойчивость. Закупка мобильных генерационных установок для общин, больниц и критических объектов.

Также финансировались доплаты энергетикам (246,4 млн грн), строительство моста на границе с Молдовой (Ямполь—Косэуць) и укрепление обороны в приграничных областях (5,9 млн грн).

Потребности и наполнение бюджета

Несмотря на отчеты о стратегической важности расходов, состояние наполнения государственного бюджета остается критическим. Общая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год, по данным консорциума аналитических центров RRR4U, составляет $52 млрд. Однако доступ к большинству этих средств оказался под угрозой из-за систематического невыполнения обязательств перед международными партнерами.

Сотрудничество с Международным валютным фондом является основой, которая открывает двери к траншам от ЕС и других партнеров. Сейчас эта цепь под угрозой разрыва из-за невыполнения маяков МВФ.

Новая программа МВФ стартовала с игнорирования структурных пунктов Меморандума, касающихся финансовой и фискальной политики. Парламент не принял ни одного из четырех законов, которые являются условием для получения $3,35 млрд от Всемирного банка.

Ситуация с планом реформ от ЕС (Ukraine Facility) выглядит еще более тревожной. Невыполненные индикаторы накапливаются, что ведет к прямой потере миллиардов евро. По итогам 2025 года Украина не выполнила 14 индикаторов на сумму €3,9 млрд.

Гибкость в условиях военного положения

Функционирование Резервного фонда регулируется Постановлением КМУ № 415, которое претерпело немало изменений, последнее из которых внесено 7 марта 2025 года.

В мирное время резервный фонд не может превышать 1% расходов общего фонда бюджета. Однако в условиях военного положения это ограничение не применяется. Это дает Правительству право оперативно увеличивать фонд путем сокращения других расходов по согласованию с Верховным Главнокомандующим.

Для неотложных мер, таких как угроза жизни или помощь населению, решения принимаются без соблюдения стандартных бюрократических процедур и экспертных заключений, только на основе ориентировочной потребности.

Важно различать юридическое выделение средств и их реальную выплату. По состоянию на 30 марта Правительство направило более 47,5 млрд грн. Фактические кассовые расходы составляют лишь 10,291 млрд грн. Это означает, что более 37 млрд грн зарезервированы под конкретные контракты и проекты, которые будут оплачиваться по мере выполнения работ в течение года.

Позиция Минфина

В ответ на критику Министерство финансов заверяет, что ситуация контролируемая. В ведомстве подчеркивают, что резервный фонд не является статичным ресурсом: в течение года его объем может пересматриваться и увеличиваться законом в зависимости от актуальных потребностей и возможностей бюджета.

Следующие несколько месяцев станут решающими для финансовой стабильности страны, так как они будут зависеть от скорости поступления помощи от международных партнеров. Ключевой риск остается не в опустошении фонда, а в общей ликвидности бюджета, которая напрямую зависит от международной помощи и выполнения требований международных партнеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.