Отцовство погибшего военнослужащего может устанавливаться в гражданском процессе на основании экспертизы из уголовного дела — ВС

Верховный Суд подтвердил допустимость использования экспертного заключения из уголовного производства в гражданском деле об отцовстве.

Дела об установлении отцовства сегодня часто связаны с войной — особенно когда речь идет о военнослужащих, которые погибли или пропали без вести. В таких ситуациях это уже не просто семейный вопрос, а история о правах ребенка: на выплаты, наследство и само признание отца.

В деле № 396/2148/24 от 8 апреля 2026 года Верховный Суд рассмотрел, может ли экспертное заключение, полученное в уголовном производстве, быть надлежащим доказательством в гражданском деле об установлении факта отцовства.

Обстоятельства дела

Мать ребенка обратилась в суд с иском к матери погибшего военнослужащего (предполагаемого отца ребенка) об установлении факта отцовства в отношении ее сына, рожденного вне брака. К участию в деле также привлечены Министерство обороны Украины и соответствующий орган местного самоуправления.

Ребенок родился во время совместного проживания матери с отцом без регистрации брака. Сведения об отце были внесены в актовую запись в соответствии с частью первой статьи 135 СК Украины — по указанию матери.

После начала полномасштабной войны отец был мобилизован в Вооруженные Силы Украины и впоследствии пропал без вести во время боевых действий. В рамках уголовного производства было установлено, что он погиб, а также проведена молекулярно-генетическая экспертиза.

Согласно заключению эксперта, вероятность биологического родства между ребенком и погибшим военнослужащим составляет 99,99 %. Также подтверждено биологическое родство между матерью погибшего и исследуемым биологическим материалом.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, установил факт отцовства и обязал внести изменения в актовую запись о рождении ребенка. Апелляционный суд согласился с выводом об отцовстве, однако изменил решение в части способа внесения изменений в актовую запись.

Не согласившись с такими решениями, мать погибшего военнослужащего подала кассационную жалобу, в которой, в частности, ставила под сомнение допустимость экспертного заключения, полученного в уголовном производстве.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд напомнил, что законодательство не устанавливает исчерпывающего перечня доказательств для установления факта отцовства и допускает использование любых надлежащих сведений, собранных в соответствии с требованиями ГПК Украины.

Суд подчеркнул, что ст. 130 СК Украины предусмотрено, что в случае смерти мужчины, который не состоял в браке с матерью ребенка, факт его отцовства может быть установлен по решению суда.

То есть, предпосылкой обращения в суд с заявлением об установлении факта отцовства является запись об отце ребенка в книге записей рождений по указанию матери.

Решение о признании отцовства (материнства) должно основываться на всесторонне проверенных судом данных, подтверждающих или опровергающих заявленные требования либо возражения против них.

Вопрос о происхождении ребенка суд решает на основании совокупности доказательств. Выводы экспертизы, в том числе судебно-генетической, необходимо оценивать с учетом положений ГПК Украины, согласно которым ни одно доказательство не имеет для суда заранее установленного значения, он оценивает доказательства в их совокупности, а результаты оценки отражает в решении с указанием мотивов их принятия или отклонения.

Закон не определяет, какие именно доказательства признаются бесспорным и достаточным подтверждением факта отцовства, поэтому решение вопроса о надлежащести и допустимости таких доказательств является обязанностью суда при их оценке.

Гражданское дело должно быть разрешено с учетом баланса вероятностей, преимущества более весомых доказательств. Суд должен решить, существует ли вероятность того, что на основании предоставленных доказательств, а также достоверности утверждений заявителя, требование этого заявителя заслуживает доверия.

ВС подчеркнул: «Полученное в соответствии с требованиями закона заключение эксперта в уголовном деле является допустимым и достоверным доказательством в гражданском деле, которому суд должен дать оценку и мотивировать, признает ли доказательство или отклоняет его».

Если экспертиза, проведенная в уголовном производстве, содержит информацию относительно предмета доказывания в гражданском производстве, то несмотря на то, что на момент рассмотрения дела приговор по уголовному делу не вынесен, такая экспертиза может быть допустимым доказательством.

Важно, что заключение эксперта содержит все необходимые данные об эксперте, поэтому доводы кассационной жалобы в этой части являются необоснованными.

Суд также указал: «То обстоятельство, что экспертиза проведена не по определению суда по делу, которое пересматривается, не является основанием считать ее недопустимым доказательством, поскольку лицо, проводившее эту экспертизу, является аттестованным судебным экспертом, осведомлено об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение по статьям 384, 385 УК Украины, само заключение в достаточной мере информативно относительно предмета доказывания, а следовательно является допустимым письменным доказательством по делу, которое следует оценить в совокупности с другими доказательствами по делу».

Коллегия судей Верховного Суда соглашается с выводами судов предыдущих инстанций о том, что заключение эксперта содержит информацию относительно предмета доказывания, оснований считать, что заключение получено с нарушением порядка, нет, поэтому такое доказательство является надлежащим и допустимым.

Также Верховный Суд подтвердил, что установление обстоятельств дела, исследование и оценка доказательств являются прерогативой судов первой и апелляционной инстанций.

При указанных обстоятельствах отсутствуют основания считать, что суды первой и апелляционной инстанций допустили нарушение норм процессуального права, поэтому Суд решил оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

Таким образом, Верховный Суд закрепил подход, согласно которому в делах об отцовстве допускается использование экспертных заключений из уголовных производств в качестве надлежащих доказательств. Решение также подтверждает применение стандарта баланса вероятностей и ключевую роль оценки доказательств в их совокупности для установления происхождения ребенка.

