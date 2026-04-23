НАПК назвало существенные коррупциогенные риски в законопроекте о защите бизнеса

НАПК предупреждает, что предложенные депутатами изменения в УПК вместо защиты бизнеса создают условия для избирательного правосудия и легализации безнаказанности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НАПК исследовало проект Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования гарантий защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства № 12439 и нашло в нем коррупциогенные факторы. Об этом сообщается на сайте НАПК.

Под сомнение законопроект ставят четыре ключевых замечания:

Отсутствие надлежащего уровня правовой определенности и предсказуемости уголовно-правовых норм Законопроект содержит оценочные понятия, которые могут произвольно толковать правоохранители. Речь идет, в частности, об изменениях в ч. 1 ст. 214 УПК, которые наделяют следователя, дознавателя и прокурора дискреционными полномочиями определять наличие «достаточных данных» для внесения сведений в ЕРДР. Такое регулирование, по мнению НАПК, способствует выборочной регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и создает риск коррупционных злоупотреблений. Риск избежания уголовной ответственности через разъяснения госорганов Предложенное в законопроекте изменение ст. 41-1 УК Украины предусматривает, что деяние, совершенное на основании разъяснений центральных органов исполнительной власти, не является уголовным правонарушением. Однако статья не определяет субъектов, уполномоченных давать такие разъяснения, характер и срок их предоставления, а также критерии оценки правомерности. НАПК отмечает, что такие разъяснения могут использоваться как инструмент для избежания уголовной ответственности — то есть могут быть заведомо противоправными или противоречить действующему законодательству. Непрозрачные дискреционные полномочия руководителя органа прокуратуры Предлагаемое дополнение ч. 8 ст. 214 УПК устанавливает особый порядок внесения сведений в ЕРДР руководителем органа прокуратуры по делам об уголовных правонарушениях в сфере хозяйственной деятельности, а также преступлениях, предусмотренных ст. 191 УК Украины. НАПК подчеркивает, что это может повлиять на неоднородность правоприменения и общую эффективность осуществления досудебного расследования. Несистемное сужение оснований для неотложного обыска Изменения в ч. 3 ст. 233 УПК предлагают ограниченный перечень преступлений, по которым допускается неотложный обыск. В перечень включена ст. 368 УК Украины («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом»), но не охвачены другие составы с соразмерной общественной опасностью — в частности ст. 369 УК («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»). НАПК квалифицирует такой подход как необоснованный.

Законопроект также раскритиковали в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), отметив, что некоторые предложенные изменения «создают серьезные препятствия для борьбы с топ-коррупцией».

Отдельные общественные организации заявляли, что принятие этой версии законопроекта № 12439 фактически будет означать легализацию безнаказанности в сфере экономических и коррупционных преступлений под прикрытием «защиты бизнеса», а также будет способствовать недобросовестным следователям и прокурорам.

Главное юридическое управление ВР обращает внимание, что законопроект вводит статью 411 УПК «Соблюдение официальных позиций органов государственной власти», которая фактически освобождает от уголовной ответственности лиц, действовавших в соответствии с разъяснениями органов власти относительно налогового, таможенного законодательства и публичных закупок. Эксперты подчеркивают, что такая норма не является уголовной, так как не содержит признаков уголовного правонарушения, а Конституция Украины не предусматривает обязанности придерживаться «официальных позиций» органов власти.

Также, по мнению юристов:

Расширение статьи 96 УПК относительно проверки достоверности показаний потерпевшего противоречит принципам уголовного процесса и может ограничить защиту пострадавших.

Положение о сроке рассмотрения ходатайств о временном доступе к вещам и документам (15 дней) не соответствует реальным срокам досудебного расследования.

Предложенные положения об отказе подозреваемого или потерпевшего от апелляционной жалобы могут ограничивать участие защитника или представителя в процессе.

Не осталось в стороне и ГНЭУ (Главное научно-экспертное управление), которое отметило в заключении, что позитивным, но «сырым» выглядит положение о том, что при аресте имущества юрлица суд должен учитывать необходимость выплаты зарплат и налогов. Это жизненно важно для выживания бизнеса. Однако без четкого механизма, какие именно средства считать «зарплатными», эта норма рискует остаться декларативной или стать инструментом для вывода капитала из-под ареста.

Также законопроект предлагает передавать арестованное имущество владельцу на «ответственное хранение». Идея отличная — техника не должна ржаветь на площадках полиции. Но опять же: в проекте не указано, кому именно и по каким критериям оно передается, что открывает пространство для коррупционного фаворитизма.

Довольно дискуссионной выглядит попытка разрешить использовать «плохую репутацию» потерпевшего (прошлые судимости за мошенничество или обман) как аргумент для недоверия к его показаниям. Эксперты ГНЭУ напоминают: Конституция защищает каждого. Если человека ограбили или обманули, его прошлое не должно автоматически делать его беззащитным перед законом в новом деле. Достоверность показаний должна проверяться фактами, а не «ярлыками».

Определенные опасения ГНЭУ вызывает изменение в ст. 214 УПК. Требование регистрировать заявление только при наличии «достаточных данных» может стать инструментом для служебных злоупотреблений. Следователи получат законное основание на свое усмотрение решать, достаточно ли информации у заявителя, что может привести к массовым необоснованным отказам в открытии уголовных дел. Требование выносить постановление о признании объекта вещественным доказательством не позднее обращения за арестом имущества названо непоследовательным. Это может создать условия для злоупотреблений, особенно в случаях, когда для определения статуса имущества необходима длительная экспертиза.

Напомним, что ранее Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом проект Закона № 12439. Депутаты объясняют необходимость изменений ростом количества случаев давления на предпринимателей со стороны правоохранительных органов, особенно в условиях военного положения.

Документ предлагает:

детализировать порядок временного доступа к вещам и документам;

уточнить правила временного изъятия и возврата имущества;

установить четкие требования к ходатайствам об аресте имущества;

расширить возможности обжалования решений следователей и прокуроров.

Также предусмотрено, что в ходатайстве об аресте имущества обязательно должны содержаться доказательства направления копии документа владельцу имущества или его представителю.

Законопроект предусматривает отдельные изменения в процедуре ареста средств предприятий. В частности, предлагается разрешить накладывать арест на деньги субъектов хозяйствования в фактовых уголовных производствах, то есть даже тогда, когда подозреваемые еще не определены.

Арест может касаться:

наличных средств;

безналичных денег;

средств на банковских счетах;

ценностей в банках и финансовых учреждениях.

При этом срок такого ареста не может превышать четыре месяца, но может быть продлен в пределах сроков досудебного расследования. При подготовке документа ко второму чтению из него исключили нормы, предусматривавшие срочность ареста имущества в целом. Таким образом, оставлены только отдельные положения относительно сроков ареста средств, но не всего имущества.

Законопроект также расширяет процессуальные права потерпевших. В частности, они смогут:

получать письменную информацию о сути подозрения или обвинения;

собирать и подавать доказательства;

получать выписку из Единого реестра досудебных расследований;

получать постановление о начале досудебного расследования.

Документ уточняет правила проведения обысков. Сторона защиты, потерпевший или их представители получат право беспрепятственно фиксировать ход обыска с помощью аудио- и видеозаписи.

Кроме того, законопроект детализирует:

порядок признания вещественных доказательств;

правила оформления протоколов;

процедуру доступа к материалам досудебного расследования.

Отдельной новацией может стать институт частного определения (отдельного определения) следственного судьи или суда. Оно может выноситься в случаях, когда участники уголовного производства:

нарушают процессуальные обязанности;

ненадлежащим образом выполняют процессуальные действия.

Документ также расширяет применение письменного производства, которое позволяет судам рассматривать отдельные процессуальные вопросы без проведения судебного заседания и без участия сторон. Такие решения будут приниматься на основании материалов дела в случаях, предусмотренных законом.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.