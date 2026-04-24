Командир отвечает за подчиненных: дело о смерти мобилизованного может стать прецедентом

Дела о превышении полномочий работниками ТЦК регулярно появляются в новостях: изменит ли ситуацию судебное разбирательство дела о смерти мобилизованного.

Иллюстративное фото, источник - Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Деятельность Государственного бюро расследований в последнее время все больше сосредоточивается на разоблачении системных правонарушений в военной и правоохранительной сферах. В этих отраслях особенно важно обеспечить баланс между надлежащим исполнением служебных обязанностей и соблюдением конституционных прав и свобод человека, так как нарушение этой границы может иметь существенные правовые последствия.

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении работников территориального центра комплектования и социальной поддержки, причастных к смерти мужчины во время перевозки мобилизованных, и направило дело в суд. Это дело демонстрирует механизмы привлечения к ответственности не только непосредственных исполнителей насилия, но и руководителей, которые допустили правонарушение своим бездействием.

Квалификация служебных правонарушений

По данным ГБР, в мае 2025 года работники ТЦК осуществляли перевозку мобилизованных из учебных центров западных областей в Киев. Во время поездки между военнослужащими и одним из мобилизованных, имевшим проблемы со здоровьем, возник конфликт. Один из солдат применил физическую силу и электрошокер, нанеся мужчине телесные повреждения, в то время как заместитель начальника ТЦК не остановил его действия. По прибытии в Киев медики констатировали смерть мужчины.

В данном производстве правовая оценка действий фигурантов четко разграничена в соответствии с ролью каждого в совершении преступления.

Действия солдата ТЦК квалифицированы по ч. 2 ст. 121 и ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, и превышение служебных полномочий в состоянии военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Заместитель начальника РТЦК, отвечавший за перевозку, стал фигурантом дела из-за того, что имел возможность, но не остановил действия подчиненного. Его молчаливое согласие или невмешательство во время совершения насилия подчиненным является формой преступного бездействия, влекущей за собой солидарное бремя ответственности за последствия. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 426 УК Украины — умышленное непрекращение уголовного правонарушения подчиненного. Это важный прецедент, так как закон требует от командира активного действия для защиты прав человека.

Действительно ли работники ТЦК несут ответственность за превышение полномочий

Государственное бюро расследований декларирует обеспечение ответственности за превышение полномочий и нарушение прав человека. Однако статистика 2022–2025 годов показывает низкий процент дел, доходящих до суда.

Вопрос правомерности действий работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки остается одной из острейших тем в украинском правовом поле. Несмотря на наличие четких законодательных механизмов, практика их применения фиксирует лишь разрыв между формальной ответственностью и реальным наказанием.

По состоянию на апрель 2026 года в Едином государственном реестре судебных решений (ЕГРСР) фактически отсутствуют обвинительные приговоры в отношении работников ТЦК и СП по статье 426-1 УК Украины.

Эта ситуация выглядит аномальной на фоне динамики обращений граждан. За первый квартал 2026 года в Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека поступило уже 657 обращений, касающихся возможных нарушений ТЦК.

Такая тенденция позволяет констатировать, что правоохранительная система крайне редко доводит до конца дела, где фигурируют должностные лица ТЦК. Ответственность часто наступает только в случаях, которые приобрели критический общественный резонанс или привели к необратимым последствиям, таким как смерть мобилизованного.

Ответственность руководителя по Уставу и УК Украины

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей представителями ТЦК, процедура привлечения к ответственности регламентируется Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Украины. Любому решению о взыскании должно предшествовать расследование, цель которого — уточнить причины, условия и обстоятельства правонарушения, а также установить степень вины лица.

Важно, что материалы служебного расследования могут быть переданы в правоохранительные органы, например, ГБР, для предоставления им правовой оценки, как это произошло в деле киевских ТЦК.

Согласно нормам законодательства и положениям Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, ответственность командира за действия подчиненных и состояние воинской дисциплины может наступать, в частности, по ряду статей Уголовного кодекса Украины.

В зависимости от характера нарушения — действия или бездействия — командир может быть привлечен к уголовной ответственности по следующим нормам:

Бездействие военной власти (ст. 426). Эта норма предусматривает ответственность за умышленное непрекращение уголовного правонарушения, совершаемого подчиненным, а также за неприменение власти для восстановления порядка или непринятие мер по прекращению преступления. В условиях военного положения ответственность по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Халатное отношение к военной службе (ст. 425). Применяется в случаях, когда командир из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей или неосторожности не обеспечил надлежащий контроль и порядок, что повлекло тяжкие последствия.

Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ст. 426-1). Норма применяется, если командир отдал заведомо незаконный приказ или лично участвовал в насильственных действиях. В условиях военного положения санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

В деле о смерти мобилизованного заместителю начальника Подольского РТЦК инкриминируют именно ч. 4 ст. 426 УК Украины. Это и является практической реализацией принципа, согласно которому командир несет персональную ответственность за законность действий своих подчиненных.

Международный контекст

Доктрина командной ответственности (Superior Responsibility) — это принцип международного гуманитарного права, являющийся фундаментальной частью обычного международного гуманитарного права и Статута Международного уголовного суда. Доктрина предполагает, что руководитель может нести уголовную ответственность за преступления подчиненных, если он знал о них, но не принял мер для их предотвращения или прекращения.

Согласно обычному международному праву, для привлечения руководителя к ответственности необходимо установить совокупность трех элементов:

Иерархические отношения: наличие связи «руководитель — подчиненный» на момент совершения преступления. Эти отношения могут быть как de jure, то есть официально признаны законом, так и de facto — базироваться на фактическом состоянии дел и реальной власти.

Осведомленность (Mens Rea): руководитель знал или имел основания знать, то есть обладал информацией, указывавшей на высокую вероятность преступления, о том, что подчиненные совершили или собираются совершить преступление.

Непринятие мер: невыполнение руководителем обязанности принять необходимые и разумные меры для предотвращения преступлений или для наказания исполнителей после факта совершения.

Центральным элементом международного контекста является понятие эффективного контроля. Это означает, что руководитель должен иметь реальную возможность предотвратить преступление или наказать за него. Одного только авторитета недостаточно, право требует наличия ожидания повиновения приказам с одной стороны и подчинения власти — с другой.

Статут МУС проводит определенное разграничение между типами руководителей. Для военных командиров стандарт осведомленности является более строгим. Они могут отвечать, даже если они должны были знать о преступлениях при обстоятельствах того времени. К гражданским должностным лицам доктрина применяется независимо от характера функций, однако требования к доказательной базе могут отличаться.

В национальной практике, например, в делах о превышении полномочий полицейскими в Украине, суды активно ссылаются на международные акты, в частности на статью 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующую право на жизнь. Это подчеркивает, что государственные органы обязаны не только воздерживаться от насилия, а и создавать систему эффективного контроля, которая делала бы невозможным произвол со стороны представителей власти.

Таким образом, международный контекст превращает должность руководителя из чисто административной в должность, несущую прямые юридические риски в случае игнорирования правонарушений со стороны персонала.

Реальная ответственность должностных лиц ТЦК по состоянию на 2026 год остается скорее декларируемой, чем фактической. Отсутствие приговоров в ЕГРСР по ст. 426-1 УК создает атмосферу безнаказанности. Дело о гибели мобилизованного может стать первым реальным шагом к внедрению доктрины ответственности руководителя, однако без системных изменений в подходах руководства правоохранительных органов оно останется единичным прецедентом, вызванным лишь чрезвычайным общественным резонансом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.