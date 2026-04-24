Из Семейного кодекса уберут обязанность органов опеки сообщать регистраторам о наличии имущества у детей

Кабмин предлагает убрать из Семейного кодекса норму о «сообщении» относительно имущества ребенка, поскольку она не имеет правовых последствий.

В Украине существует необходимость пересмотра подходов к защите имущественных прав детей. В связи с этим Кабинет Министров Украины предлагает внести изменения в Семейный кодекс Украины. Соответствующая инициатива предусмотрена законопроектом № 15191, которым предлагается исключить норму об обязанности органов опеки и попечительства сообщать государственному регистратору о наличии у ребенка недвижимого имущества.

В чем проблема

Проблема заключается в том, что действующая редакция части второй статьи 246 Семейного кодекса Украины предусматривает направление органами опеки и попечительства «уведомления» о имуществе ребенка в орган государственной регистрации прав в случаях установления опеки, устройства ребенка в семейные формы воспитания или при сложных жизненных обстоятельствах. Однако такая норма не соответствует принципу юридической определенности, который является составляющей верховенства права (статья 8 Конституции Украины) и требует ясности, понятности и предсказуемости законодательства.

Согласно закону о государственной регистрации прав, регистрационные действия осуществляются исключительно на основании заявлений и определённых документов, подтверждающих возникновение, изменение или прекращение прав либо обременений. Государственный регистратор действует только в пределах полномочий, определённых законом и Конституцией Украины.

В данном случае уведомление органа опеки и попечительства означает, что оно:

не является заявлением;

не является основанием для внесения записи в реестр;

не является обременением;

не изменяет право собственности или пользования.

Следовательно, на практике такое уведомление не имеет юридического значения и не порождает правовых последствий.

В то же время законодательство уже содержит реальные инструменты защиты имущества ребенка. Так, частями 3 и 4 статьи 17 Закона Украины «Об охране детства» предусмотрено, что родители или другие законные представители не могут без разрешения органа опеки и попечительства совершать от имени малолетнего ребенка сделки с его имуществом.

Для несовершеннолетнего такие сделки возможны только при согласии родителей (или законных представителей) и обязательном разрешении органа опеки и попечительства.

Кроме того, часть 5 статьи 177 Семейного кодекса Украины предусматривает, что орган опеки может отказать в разрешении на сделку с имуществом ребенка и обратиться к нотариусу для наложения запрета на его отчуждение, но только в определённых законом случаях.

В свою очередь, согласно статье 73 Закона Украины «О нотариате», нотариус может наложить запрет на отчуждение недвижимого имущества ребенка по обращению органа опеки. Такой запрет является видом обременения, подлежит государственной регистрации и фактически блокирует продажу или переоформление имущества.

Таким образом, проблема заключается не в отсутствии защиты имущественных прав ребенка, а в том, что в законе сохраняется инструмент, который носит формальный характер и не имеет юридического эффекта в системе государственной регистрации прав.

В связи с этим законопроектом предлагается исключить часть вторую статьи 246 Семейного кодекса Украины, которой предусмотрена обязанность органов опеки и попечительства направлять государственному регистратору уведомление о недвижимости ребенка.

Регистрация прав на имущество

В частности, судебная практика исходит из того, что в сфере государственной регистрации прав решающее значение имеют только те документы, которые прямо предусмотрены законом как основание для регистрационных действий. На это неоднократно указывал Верховный Суд. Такая регистрация лишь фиксирует уже существующие вещные права, возникшие на основании сделок, решений органов власти или других правоустанавливающих документов.

Согласно части третьей статьи 3 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», права, возникшие до 01 января 2013 года, признаются действительными при определённых условиях их регистрации или если ранее законодательство не требовало обязательной регистрации. Это подтверждает, что право существует до его государственной фиксации, а не наоборот.

Такой подход подтверждён правовой позицией Верховного Суда. В частности, в пункте 60 постановления Большой Палаты Верховного Суда от 23 ноября 2021 года по делу № 359/3373/16-ц указано, что государственная регистрация права собственности может подтверждать факт владения недвижимым имуществом, но не является основанием возникновения права собственности. Суд также подчёркивает принцип регистрационного подтверждения владения, согласно которому право возникает из иных юридических оснований, а не из момента регистрации.

Аналогичная позиция содержится и в других решениях Верховного Суда, в частности в постановлении от 12 марта 2019 года по делу № 911/3594/17, а также в постановлениях от 24 января 2020 года № 910/10987/18, от 27 февраля 2018 года № 925/1121/17, от 17 апреля 2019 года № 916/675/15 и от 06 октября 2021 года № 910/13574/20.

Таким образом, государственная регистрация лишь фиксирует уже существующие права на недвижимое имущество и не создаёт их. Поэтому само уведомление, направляемое органом опеки и попечительства, не является правоустанавливающим документом и не является обременением, а следовательно, не может влиять на возникновение, изменение или прекращение прав собственности.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала законопроект, направленный на совершенствование порядка совершения сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних лиц. Речь идет о проекте закона №12254, который упрощает процедуры оформления имущества и транспортных средств на детей. При этом разрешение органов опеки и попечительства в дальнейшем требуется только в случаях отчуждения или раздела имущества.

В частности, устанавливается обязанность родителей, усыновителей или опекунов обеспечивать сохранение и надлежащее использование имущества ребенка исключительно в его интересах.

Закон также определяет, что разрешение органа опеки и попечительства не требуется в случаях, когда ребенок безвозмездно приобретает в собственность имущество, в том числе недвижимое, которым он фактически пользуется.

Также урегулированы ситуации, когда один из родителей не может участвовать в принятии решений относительно ребенка: в частности, при пребывании в плену, заложниках, интернировании, пропаже без вести, признании безвестно отсутствующим либо длительном невыполнении родительских обязанностей. В таких случаях сделки могут совершаться без его согласия.

