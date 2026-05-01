В Украине планируют внедрить индивидуальный подход в государственные образовательные стандарты для учащихся с особыми образовательными потребностями

В законопроекте предлагают уточнить образовательные стандарты и ввести отдельные результаты обучения, чтобы лучше учитывать возможности учеников и сделать подход к инклюзивному образованию более гибким.

В Украине в 2024 году начался новый этап реформирования инклюзивного образования, связанный с утверждением Национальной стратегии развития инклюзивного обучения до 2029 года, который предусматривает переход от институционального внедрения инклюзии к ее качественной модернизации.

Проблема заключается в том, что на сегодняшний день государственные образовательные стандарты в Украине устанавливают обязательные результаты обучения для всех учащихся, однако эти требования остаются унифицированными и не учитывают индивидуальные возможности детей с особыми образовательными потребностями. В частности, инклюзивное образование уже развивается, и в школах применяются индивидуальные программы развития, а также адаптация и модификация учебного содержания.

Как писала «Судебно-юридическая газета», глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил о регистрации законопроекта №15207, который предлагает предусмотреть возможность определения в государственных стандартах ориентировочных результатов обучения для детей с особыми образовательными потребностями.

Что предлагают изменить

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О полном общем среднем образовании», часть 8 статьи 44 дополнят новыми положениями.

В частности:

выполнение государственных стандартов начального, базового и профильного среднего образования детьми с особыми образовательными потребностями может обеспечиваться путем адаптации или модификации содержания образования соответствующего уровня;

в государственных стандартах могут отдельно определяться ориентировочные результаты обучения для детей с особыми образовательными потребностями, обусловленными интеллектуальными, физическими, психическими, сенсорными нарушениями или нарушениями поведения, которые обучаются в специальных учреждениях, классах или группах либо в иных формах получения образования, предусмотренных законодательством, с целью формирования практических жизненных навыков, а также их профессиональной и социальной интеграции.

При этом акцент смещается: результаты обучения должны быть направлены не только на академические показатели, но и на формирование практических жизненных навыков, а также обеспечение социальной и профессиональной интеграции.

Почему возникла необходимость изменений

Фактически законопроект согласовывает нормативную базу с практикой, которая уже частично применяется в системе образования: индивидуальный подход к учащимся существует, однако не всегда отражен в государственных стандартах. Это приводит к разрыву между формальными требованиями и реальными учебными результатами ребенка, когда индивидуальные образовательные результаты учитываются не полностью, образовательная траектория формируется без достаточной нормативной основы, а оценивание может носить формальный характер. Введение дифференцированных результатов обучения призвано устранить эти противоречия и обеспечить согласование стандартов с фактической практикой инклюзивного образования.

По оценке авторов, принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию инклюзивного образования в Украине, повышению качества образовательного процесса, более полному учету индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, а также созданию условий для формирования индивидуальной образовательной траектории. Кроме того, это расширяет возможности социальной интеграции, профессионального самоопределения и усиливает способность детей с особыми образовательными потребностями к самостоятельной и достойной жизни.

Вместе с тем проект вызывает ряд вопросов относительно его практического применения. В частности, остается неясным, позволит ли документ об образовании, полученном на основе «модифицированных ориентировочных результатов», в дальнейшем продолжать обучение в учреждениях профессионального или высшего образования.

Кроме того, заключительные положения законопроекта предусматривают, что Кабинет Министров имеет лишь месяц на приведение нормативной базы в соответствие. Такой сжатый срок может создать риски поспешного принятия подзаконных актов без надлежащей проработки всех последствий.

