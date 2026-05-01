ЕСПЧ разъяснил, когда отсутствие адвоката в гражданских спорах нарушает статью 6 Конвенции

Правовая помощь в гражданских спорах не всегда является обязанностью государства, однако ее отсутствие может нарушать право на справедливый суд.

Доступ к правосудию является ключевым элементом права на справедливый суд. Однако в гражданских спорах это право часто сталкивается с финансовым барьером, где участие адвоката является платным, а государство не всегда компенсирует эти расходы.

Вопрос об обязанности государства предоставлять правовую помощь в гражданских делах формируется на пересечении национального законодательства и стандартов ЕСПЧ.

Конституционная база заложена в ст. 59 Конституции Украины, которая гарантирует право на профессиональную юридическую помощь. В то же время эта норма не устанавливает автоматической обязанности государства обеспечивать адвоката во всех категориях дел.

Основным актом является Закон Украины «О бесплатной правовой помощи», который предусматривает:

— предоставление правовой информации; консультации, разъяснения; составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме документов процессуального характера); предоставление помощи в обеспечении доступа лица к вторичной юридической помощи и медиации. вторичную правовую помощь — защиту, представительство в суде, составление процессуальных документов.

В то же время доступ к вторичной правовой помощи ограничен как по субъектному критерию (определенным законом кругом лиц), так и по предмету дела, что означает отсутствие универсального доступа к представительству в гражданских спорах.

Гражданский процессуальный кодекс Украины также не содержит общего правила об обязательном участии адвоката в гражданских делах (за исключением отдельных категорий, где представительство должно осуществляться адвокатом).

Таким образом, на уровне закона, на данный момент — это не универсальная обязанность государства.

Анализируя практику Верховного Суда можно прийти к выводу, что он чаще исходит из того, что государство гарантирует право на обращение за юридической помощью, но не гарантирует ее фактическое предоставление в каждом случае.

Практика ЕСПЧ

В то же время практика ЕСПЧ формирует более гибкий, но в то же время требовательный подход.

В решении по делу Airey v. Ireland пришел к выводу, что право на доступ к суду (ст. 6 Конвенции) должно быть не формальным, а реальным и эффективным. В Ирландии не существовало системы бесплатной правовой помощи в гражданских делах, и заявительница не имела финансовой возможности оплатить адвоката. Формально она могла обратиться в суд самостоятельно, но фактически — это было нереалистично из-за сложности процесса.

Суд подчеркнул, что если без юридической помощи лицо не способно эффективно реализовать свое право, государство должно обеспечить такой доступ — в частности, через механизмы правовой помощи.

Другой показательный пример — дело Steel and Morris v. the United Kingdom. В нем ЕСПЧ установил, что отсутствие бесплатной правовой помощи в чрезвычайно сложном и длительном дифамационном процессе (где одной из сторон была крупная корпорация) привело к нарушению принципа равенства сторон (equality of arms) и права на справедливый суд. Суд подчеркнул, что хотя государство не обязано предоставлять правовую помощь во всех гражданских спорах, в конкретных обстоятельствах дела — с учетом сложности, значения спора и дисбаланса ресурсов сторон — ее отсутствие сделало защиту заявителей неэффективной.

Противоположного вывода ЕСПЧ пришел в деле McVicar v. the United Kingdom. Суд признал, что отсутствие бесплатной правовой помощи в дифамационном споре само по себе не нарушает ст. 6 Конвенции. Решающее значение имеет то, был ли заявитель фактически лишен возможности эффективно защищать себя самостоятельно.

В этом деле ЕСПЧ обратил внимание, что заявитель был образованным журналистом, имел определенный опыт, частично пользовался юридической помощью, а процессуальные правила были достаточно четкими. Следовательно, Суд пришел к выводу, что он мог надлежащим образом представить свою защиту, а негативные последствия (в частности, исключение доказательств) были связаны прежде всего с несоблюдением процессуальных требований, а не с отсутствием адвоката.

Таким образом, ЕСПЧ не требует автоматического предоставления адвоката в гражданских спорах, но прямо связывает этот вопрос с реальностью доступа к правосудию.

Основная проблема украинской системы заключается в том, что доступ к бесплатной правовой помощи определяется преимущественно социальным статусом человека, а не сложностью самого дела. В результате возникают ситуации, когда лицо формально не подпадает под критерии получения помощи, фактически не имеет средств на адвоката и в то же время объективно не способно самостоятельно эффективно защитить свои права в суде.

Таким образом, подытожим, что государство не обязано обеспечивать правовую помощь в каждом гражданском споре — это четко следует как из национального законодательства, так и из практики судов. В то же время эта обязанность возникает тогда, когда без такой помощи право на суд становится формальным и неэффективным.

Практика ЕСПЧ всегда актуальна, поэтому дополнительно предлагаем ознакомиться с материалами «Судебно-юридической газеты», а именно как ЕСПЧ подтвердил, что пожизненное заключение без реального пересмотра, даже с помилованием через 40 лет, нарушает статью 3 Конвенции. Также как ЕСПЧ признал незаконным обыск из-за размытости судебного решения, которое дает следователям неограниченную свободу усмотрения. А также как ЕСПЧ признал эстонскую систему пожизненного заключения нарушающей права человека из-за «обнуления» сроков.

