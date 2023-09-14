ВСП обратился к Офису Генпрокурора по делу о подделке судебных решений

Факты подделки судебных решений были обнаружены в Ленинском райсуде Харькова.

Высший совет правосудия сообщил, что судья Ленинского районного суда города Харькова Виктор Викторов сообщил о вмешательстве в его деятельность по осуществлению правосудия, а именно – факты подделки судебных решений.

По информации судьи в суд поступило письмо прокурора Могилев-Подольской окружной прокуратуры с просьбой подтвердить факт принятия трех решений, на основании которых в Государственном реестре прав на недвижимое имущество за лицом зарегистрировано право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Определения якобы были вынесены от имени судей Ленинского районного суда города Харькова Проценко Л.Г., Бородиной О.В., Викторова В.В. Судьи отметили, что никогда не принимали решения в пользу истца, подписи в определениях не принадлежат ни одному из них, отпечаток печати не соответствует отпечатку печати Ленинского районного суда города Харькова, указанных судебных дел не существует.

Харьковской областной прокуратурой по результатам рассмотрения сообщения судьи внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и возбуждено уголовное производство.

ВСП акцентировал, что подделка судебных решений может дискредитировать репутацию судьи, который якобы подписал эти решения, подрывает доверие к суду, создает представление о допустимости и безнаказанности таких противозаконных действий, возможность получения судебного решения внепроцессуальным способом, наличие обстоятельств, при которых судебное решение может вызвать сомнения. Такие обстоятельства могут повлечь нарушение основных принципов судопроизводства и задач суда, нести угрозу авторитету правосудия, поэтому есть основания для принятия мер с целью обеспечения авторитета правосудия.

Высший Совет правосудия решил обратиться в Офис Генерального прокурора о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступлений в уголовном производстве по фактам, изложенным в сообщении судьи.

Напомним, летом 2023 года использование поддельных решений судов зафиксировано в Киеве, Харькове, Запорожье.

Ранее сообщалось, что водитель купил судебное решение в свою пользу, но потом потерял и деньги, и водительское удостоверение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.